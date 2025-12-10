טום ברק ל-i24NEWS: טורקיה לא תוקפנית, היא יכולה לעזור

שליחו של טראמפ לסוריה, טום ברק, התראיין הערב (רביעי) ל-i24NEWS, והתייחס לתפקידה של טורקיה בכוח הרב לאומי בעזה. "אני מאמין שהיא יכולה לעזור, יש לה יכולות מול חמאס". עוד הוסיף כי "לְטורקיה אין מדיניות תוקפנית כלפי ישראל, הדבר האחרון שהם חושבים עליו הוא חזרת האימפריה העות'מאנית".

"ההצעה שלנו הייתה שכוחות טורקיים יכולים לסייע בהורדת הטמפרטורה", ציין ברק. "אני מבין למה ישראל לא בוטחת בזה - אבל כן, אני חושב שזה יכול לעזור". הוא אף אישר שישנו פוטנציאל למסלול נרמול בין ירושלים לאנקרה: "כן. זה פשוט הגיוני כל כך". בנוגע למכירות מטוסי F-35 לטורקיה, אמר כי "ישראל מתנגדת לזה בצורה חד משמעית ונחרצת - וזה מובן מבחינתם".

בנוסף שלח מסר לישראל: "אי אפשר להילחם ולתקוף כל מדינה שנמצאת מסביב אליכם". עוד הדגיש כי הוא "מאמין שנגיע להסכם בין ישראל לבין סוריה. זה אינטרס ישראלי".

"סוריה יודעת שהעתיד שלה תלוי בהסכם ביטחוני וגדר-גבול עם ישראל", הוסיף השליח המיוחד. "התמריץ שלה הוא לא להיות תוקפנית כלפי ישראל". כמו כן, תיאר את גישת ישראל כפרגמטית: "אחרי 7 באוקטובר, ישראל לא בוטחת באף אחד. אין בעיה, תייצרו טבעות קונצנטריות של שימוש. פה אין רקטות, שם אין RPG, טיסות-העל כפופות לבקרה. הסורים מוכנים לכך בצורה בלתי־נתפסת".

הוא הגדיר את סוריה כזירה הריאלית ביותר להתקדמות דיפלומטית: "כרגע המהלך 'הקל' ביותר עבור ישראל להתקדמות הוא סוריה. זה המקום הקל ביותר להראות לעולם יד רכה ולגשר על משקעים".