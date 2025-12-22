החזית נגד ארדואן: השת"פ הצבאי בין שלוש המדינות

ברקע המתח הנמשך ביחסים עם אנקרה, ראש הממשלה אירח הערב (שני) את ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין לפגישות נפרדות ולפגישה טרילטרלית, הראשונה מאז פרוץ המלחמה.

הביקור הזה מגיע ברקע הדיווח על הקמת כח צבאי משותף בים התיכון לשלוש המדינות כמשקל נגד לתורכיה לאור האיומים שזו מציבה לכל המשתתפות. כתבנו המדיני גיא עזריאל מפרסם פרטים חדשים על התכניות הללו.

המודל שבו אמור לפעול הכח המשותף הזה - הוא מבנה משולש בסגנון כח נאט"ו אזורי שבו תקיפה על אחת מהמדינות תחשב כתקיפה על כלל הברית. משמע, מחויבות הדדית לסיוע כולל שימוש בכח צבאי במידת הצורך. נזכיר על פי הפרסום ביוון, הכח הצבאי המשותף, אם אמנם יוקם, צפוי לכלול 1000 לוחמים מישראל, 1000 לוחמים מיוון ועוד 500 לוחמים קפריסאים.

המזכיר הצבאי אלוף רומן גופמן ומ"מ ראש המל"ל גיל רייך קיימו ביוון בחודש שעבר "פגישות בנושאים מדיניים ואזוריים עם מקביליהם היוונים", כך לפי הודעת משרד ראש הממשלה. מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר נפגש לאחרונה עם בכירים בחילות האוויר של קפריסין ויוון לפגישה אסטרטגית שנועדה לחזק את שיתופי הפעולה איתם, וגם שר הביטחון כ"ץ נפגש השבוע עם מקבילו הקפריסאי.

המסר של ישראל לארדואן - אנחנו יודעים להגן על האינטרסים שלנו מול האיומים שלך, כאשר טורקיה, בעצמה חברה בכח נאט"ו, במסע לביסוס השפעה אזורית גם בים וגם באוויר.