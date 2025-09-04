הנשיא הרצוג נפגש עם האפיפיור ליאו ה-14

מומלצים -

מפגש לבבי: האפיפיור ליאו ה-14 נפגש היום (חמישי) עם הנשיא, יצחק הרצוג, בארמון השליחים שבוותיקן.

על פי הצהרה שפרסם לשכת העיתונות של הכס הקדוש, נמסר: "השיחות הלבביות עם האב הקדוש ובמזכירות המדינה, טופל המצב הפוליטי והחברתי במזרח התיכון, שם נמשכים סכסוכים רבים, תוך מתן תשומת לב מיוחדת למצב הטרגי בעזה".

בנוסף הובעה תקווה "לחידוש מהיר של המשא ומתן, כך שבעזרת נכונות והחלטות אמיצות, כמו גם בתמיכת הקהילה הבינלאומית, ניתן יהיה להשיג את שחרור כל החטופים, להגיע להפסקת אש קבועה בדחיפות, להקל על כניסה בטוחה של סיוע הומניטרי לאזורים הנפגעים ביותר, ולהבטיח כיבוד מלא של המשפט ההומניטרי, יחד עם השאיפות הלגיטימיות של שני העמים".

בהצהרה הוסיפו כי התקיימו שיחות על אופן הבטחת עתיד לעם הפלסטיני ועל שלום ויציבות באזור. נאמר כי הכס הקדוש חזר על דעתו כי "פתרון שתי מדינות הוא הדרך היחידה לצאת מהמלחמה הנוכחית". כמו כן, התייחסו למתרחש בגדה המערבית ולשאלה החשובה של ירושלים.

לפני סיום הדיון, ציינה לשכת העיתונות כי "במהלך הדיונים הייתה הסכמה על הערך ההיסטורי של היחסים בין הכס הקדוש לישראל". כמו כן, נדונו מספר נושאים הנוגעים ליחסים בין הרשויות האזרחיות לכנסייה המקומית, תוך התמקדות בחשיבותן של הקהילות הנוצריות.