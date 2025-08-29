איך מדינה אסייתית מצאה את עצמה בקרב מול חיל האוויר הישראלי?

מומלצים -

אנואר סאדאת מחפש חיזוק לחיל האוויר המצרי. ההפתעה מגיעה ממקום בלתי צפוי: פיונגיאנג. קים איל-סונג מציע לשלוח טייסי קרב מצפון קוריאה כדי להגן על שמי קהיר. סאדאת נענה, וכשלושים טייסים קוריאנים מוצבים בבסיסי מיג-21 במצרים - לצד צוותים נוספים שנשלחו לסוריה.

במהלך המלחמה עצמה הם זהירים. נזהרים מלהתעמת ישירות עם חיל האוויר הישראלי, ונשארים בבסיסים. אבל המציאות משתנה חודש אחרי הפסקת האש. 6 בדצמבר 1973. זוג מטוסי פנטום ישראליים סורקים את שמי מצרים. לפתע המכ"ם קולט זוג מיגים שמקורם לא ברור. מתחיל קרב אוויר.

הפנטומים הישראלים נועלים מטרה - ויורים. מטוס מיג אחד נופל, ובהמשך מתברר: הטייס שנהרג היה צפון־קוריאני. המטוס השני? הופל דווקא על ידי אש כוחות מצריים, בטעות קטלנית. המודיעין הישראלי מגלה עוד פרט מרתק: יירוטי תקשורת בין מטוסי קרב בסוריה בשפה לא מוכרת. כשהפנטגון מנתח - מתברר שמדובר בקוריאנית. ההוכחה הסופית לנוכחות צפון־קוריאנית פעילה בזירה.

עבור חיל האוויר הישראלי זו הייתה תדהמה. “שקרן” - כך כינה בני פלד, מפקד חיל האוויר, את קים איל־סונג, שטען שארצו נלחמה בישראל. רוב טייסיו אמנם נמנעו מעימות ישיר, אבל ברגע האמת - הקרב התרחש, והמפגש ההזוי הזה נחרט בהיסטוריה.

כך, באמצע המזרח התיכון, מצאה עצמה ישראל יורה לא רק על מצרים וסוריה - אלא גם על טייסי קרב מצפון קוריאה. פרק ביזארי, אבל אמיתי, במלחמת הצללים שבין ירושלים לפיונגיאנג.