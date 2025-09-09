דו"ח ה-OECD: תלמידי ישראל לומדים הכי הרבה

מומלצים -

ארגון ה-OECD פרסם היום (שלישי) את נתוני דו"ח Education at a Glance (EAG) לשנת 2025. הדו"ח סקר שורה ארוכה של מדדים בתחום החינוך ב-38 מדינות החברות בארגון. מהדו"ח עלו כמה נתונים השופכים אור על מצבה של מערכת החינוך בישראל ביחס למדינות החברות ב-OECD. מרבית הנתונים בדו"ח מתבססים על השנים 2023 ו-2024.

מהנתונים שנסקרו, עולה כי מדינת ישראל מדורגת במקום הראשון מתוך 35 מדינות בשיעור ההוצאה לחינוך כאחוז מהתוצר הלאומי הגולמי עבור מוסדות בחינוך היסודי, העל יסודי והעל תיכוני. עוד נמצא כי ישראל נמצאת במקום הראשון במספר ימי הלימודים בחינוך היסודי, עם 214 ימי לימוד בישראל בהשוואה לממוצע של 186 ימי לימוד במדינות ה-OECD. מדינת ישראל היא אחת המדינות היחידות בה מרבית בתי הספר לומדים שישה ימים בשבוע, בעיקר בחינוך היסודי.

בנוסף, התלמידים בחינוך היסודי בישראל נהנים מכ-15 שבועות של חופש. בממוצע מדינות ה-OECD התלמידים נהנים מכ-13 שבועות חופש. סה"כ מספר שבועות החופש במערכות החינוך במדינות ה-OECD נע בין כ-5 שבועות בקולומביה ל-17 שבועות בלטביה.

עוד נמצא כי מדינת ישראל ממוקמת במקום השני, אחרי קוריאה הדרומית, בשיעור גידול ההוצאה הלאומית לחינוך משנת 2015. בין 2015 ל-2021 ההוצאה לחינוך גדלה בכ-49% בקוריאה הדרומית, בישראל בכ-44%. בטווח שנים אלה ההוצאה לחינוך גדלה בכ-16% בממוצע מדינות ה-OECD.

עם זאת, נמצא כי מדינת ישראל הגיע למקום השני מבין מדינות ה-OECD, אחרי צ'ילה, בצפיפות תלמידים בכיתה בחינוך היסודי. ממוצע תלמידים לכיתה בחינוך היסודי נע בין 15 תלמידים בקוסטה ריקה ל-30.6 בצ'ילה.

מבחינת שכר, נמצא כי בישראל השכר בפועל של המורים בחינוך הקדם יסודי גבוה משל עמיתיהם ב-OECD בכ-5%. במערכת החינוך בישראל פערי השכר הם לטובת הנשים, שכן הן מרוויחות כ-8% יותר בחינוך הקדם יסודי וכ-2% יותר בחטיבות הביניים. בחינוך היסודי שכר הנשים נמוך מזה של הגברים ב-2%.

שיעור המורים המתפטרים ממערכת החינוך נע בין 21% בחינוך הקדם יסודי לכ-30% בחטיבות הביניים. כחמישית מהמורים העוזבים מתפטרים בחמש השנים הראשונות.

שר החינוך, יואב קיש: "הדו"ח של ה-OECD מציג תמונה מורכבת אך מוכרת: ישראל בצמרת המדינות בהשקעה בחינוך ובמספר ימי הלימוד, אך עדיין מתמודדת עם צפיפות בכיתות ושחיקת מורים. לשם כך אנו מובילים בימים אלה ממש ועדה משותפת עם משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה, שבוחנת מחדש את מודל התקינה ואת הצעדים להקטנת הכיתות. המטרה ברורה – שההשקעה המשמעותית בחינוך לא 'תישחק' בדרכה הביורוקרטית לכיתה, אלא תגיע ישירות במלוא עוצמתה והיקפה לכל תלמיד, תלמידה ועובד הוראה".

מנכ"ל משרד החינוך, מאיר שמעוני: "הנתונים בדו"ח מזכירים לכולנו אמת פשוטה - השקעה כספית היא תנאי הכרחי, אבל לא מספיקה. מה שקובע בסוף הוא מה קורה בכיתה – כמה תלמידים יושבים מול מורה אחד, כמה זמן יש לו לכל ילד, ואיזו תמיכה הוא מקבל בתחילת הדרך. זו הסיבה שאנחנו מקדמים בימים אלה עבודת מטה רחבה, שנועדה להקל על עומס הכיתות ולחזק את המורים. בעיניי זו המשמעות האמיתית של ההשקעה – להפוך אותה לחוויית לימוד טובה יותר לכל תלמיד ותלמידה בישראל".