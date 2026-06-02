החופש הגדול מתקרב, ואיתו חוסר ודאות: שבועיים אחרי ששר החינוך הכריז על הארכת קייטנות הקיץ - בשטח עדיין אין צוותים חתומים או תכנים מוגדרים. אז איך באמת ייראה חודש יולי של הילדים שלכם?

נורית לאור, אמא לשניים שכבר שילמה לקייטנות פרטיות, משתפת: "זה מין משהו חצי קייטנה, חצי דפי עבודה - זה לא יהיה משהו מסודר כמו בית ספר. אין תגובה רשמית מהעירייה, הכל בבלאגן, ואנחנו באמת באי ודאות, ולכן אני רשמתי אותם לקייטנה, כי אני לא יודעת מה יהיה".

במשרד החינוך הצהירו שתלמידי כיתות א' עד ג' יזכו למסגרת עד סוף חודש יולי, אבל נכון לעכשיו לא ברור מי בדיוק יאייש את המסגרות. האם המורים יבחרו לקחת חלק בתוכנית למרות שאינם מחויבים לכך, או שההפעלה תישען בעיקר על צוותי הצהרונים והסייעות. וגם שאלת התכנים עדיין פתוחה: הורים רבים ממתינים לדעת כיצד יראה סדר היום של ילדיהם בשבועות הנוספים האלה, ומה בדיוק יוצע להם במסגרת התוכנית המורחבת.

בכיתות א' עד ג' לפחות ברור שתהיה מסגרת, אבל בכיתות ד' עד ו' סימני השאלה הגדולים עוד יותר. נכון לעכשיו עדיין אין בהירות לגבי שעות הפעילות, הצוותים החינוכיים או התכנים. ליזה אברהם, אמא ל-3 ילדים בגילאי יסודי: "הם הולכים לקבל שיעורי העשרה, אבל אין שום מידע בנושא הזה, גם מה שאומר שיעורים זה אומר שצריכים להביא את המורים. אני הבנתי שאת המורים לא הולכים לחייב. מי יעביר? מי לא יעביר?".

אתגר לא פשוט כשמדובר בילדים בוגרים יותר שלא בהכרח יסתפקו בקייטנה סטנדרטית ומחפשים פעילות משמעותית ומעניינת לאורך הקיץ. וגם עבור תלמידי ז' וח' הוצגו כבר תוכניות ראשוניות בהן למידה בתחומי הבינה המלאכותית, אלא שגם כאן עדיין לא ברור כיצד יראו המסגרות בפועל, כמה שעות יתקיימו ומי יעביר אותן.

חודש בלבד לפני פתיחת הקייטנות והמסגרות המורחבות, הורים רבים עדיין ממתינים לתשובות. לא רק כדי לדעת איפה יהיו הילדים שלהם בקיץ, אלא גם כדי להתחיל לתכנן את החופש שלהם עצמם. וכל זאת יש לזכור, בכלל בכפוף למצב הביטחוני.