שר החינוך יואב קיש הודיע היום (שני) בתום הערכת מצב כי בשל המצב הביטחוני, הלימודים לא יתקיימו גם מחר. ביום רביעי - חזרה ללמידה פרונטלית במתווה קפסולות. למידה מקוונת תתאפשר למי שלא יוכל להגיע.

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השר קיש הוסיף כי מבחני הבגרות מבוטלים עד ליום ראשון הבא: "המדיניות שלנו במשרד ברורה - לא עושים בגרויות תחת אש. לקחנו החלטה שעד יום ראשון הבא לא יתקיימו מבחנים חיצוניים של בגרויות".

קיש מסר עוד ש"משרד החינוך מוביל מדיניות של חזרה מהירה ככל הניתן ללמידה פרונטלית. לא מסתכלים על היום הזה כאילו התחילה המלחמה היום, אלא כאילו זה היום ה-42. ההחלטה על מתווה ההתגוננות היא בידי פיקוד העורף. קיבלנו אתמול הודעה על סגירת המערכת היום ובקשר איתם. לא ניתן להסביר את הפער בין פתיחת המשק ולסגור את מערכת החינוך על כל רבדיה. ולכן המשמעות היא - שכל עוד עובדים במשק פתוח וההורים יוצאים לעבודה, גם מערכת החינוך צריכה לפעול תחת מתווה מוגן. מצפים מפקע"ר להוביל אותנו לשם".

נציין כי למרות הצהרות השר, בפיקוד העורף מבהירים כי לימודים בקפסולות יכולים לקרות אם הערכת המצב באותו רגע תאפשר להעביר רשויות מסוימות מכתום לצהוב. כלומר, בהינתן הימשכות מדיניות ההתגוננות הנוכחית - למידה בקפסולות ברביעי הקרוב לא תהיה רלוונטית.

במקביל, קיש מאותת כי יביא את ההחלטה על כך עד לראש הממשלה נתניהו כדי לאפשר כמה שניתן את החזרה המהירה לספסל הלימודים - גם אם באופן דינמי, כל עוד המשק פתוח.