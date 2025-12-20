מחסום השפה: למה ישראלים רבים לא יודעים אנגלית?

למה לישראלים רבים יש מחסום לשפה האנגלית? זה מתחיל בבתי הספר, כשתלמידים מסיימים את שנותיהם במערכת החינוך, חלקם בלי יכולת בסיסית לדבר או לכתוב באנגלית.

גם המחסור במורים מקצועיים ושיטת הלימוד מובילים לתוצאות מאכזבות באקדמיה, בשוק העבודה -

ובמיוחד בחיים עצמם. כבר שנים מדברים על כך שמערכת החינוך צריכה לעשות שינוי ורפורמות, ולפעמים זה גם קורה - אבל זה אף פעם לא מספיק ולא מחזיק.

אז איך מתיידדים עם האנגלית? היום ישנן לא מעט דרכים ללמוד את מה שבאמת צריך כדי לדבר אנגלית בעולם האמיתי: אפליקציות, ערוצי יוטיוב וטיקטוק, ושילוב השפה בבית. אז אם גם הילדים שלכם מבלים כל היום בטיקטוק, ואתם חוששים מהסכנות - אולי אפשר למצוא נחמה בידיעה שיש לא מעט יוצרי תוכן שמשתמשים במדיום הזה כדי להכין אותם לעולם הגדול של האנגלית האמיתית.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד