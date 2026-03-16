כמעט מחצית חזרו ללימודים: כ-172 אלף תלמידים שבו היום למוסדות החינוך

כ-172 אלף תלמידים כבר חזרו היום (שני) ללמידה פיזית במוסדות החינוך, ביום הראשון להפעלת מתווה החזרה הדיפרנציאלית ללמידה. לפי נתוני משרד החינוך, מדובר בכ-47% מהפוטנציאל הכולל באזורים שהוגדרו ככאלה שבהם ניתן לפתוח את בתי הספר בהתאם להנחיות הביטחוניות.

המתווה מאפשר פתיחה מדורגת של מוסדות חינוך ברשויות שהוגדרו כ"צהובות", בכפוף לעמידה בהנחיות פיקוד העורף ובתנאי שיש בסמוך למוסדות מרחבים מוגנים.

שר החינוך יואב קיש מסר כי אלפי תלמידים כבר חזרו היום ללימודים ברשויות שאושרו לפתיחה. לדבריו, מדובר בצעד ראשון בתהליך מדורג שנועד להחזיר בהדרגה את מערכת החינוך לפעילות.

"בביקור שקיימתי היום במועצות האזוריות אשכול וחוף אשקלון ראיתי בתי ספר שפועלים בהתאם להנחיות פיקוד העורף", אמר קיש. "כך היה גם בזמן אזעקה, התלמידים והצוותים פועלים בצורה מסודרת ובטוחה".

לדבריו, המתווה מאפשר להתחיל להשיב את השגרה החינוכית תוך שמירה על ביטחון התלמידים. "מתווה פתיחה מוגן מאפשר להשיב בהדרגה את השגרה החינוכית ולחזק את החוסן של הילדים, המשפחות והעורף כולו", הוסיף.

במשרד החינוך ציינו כי השלב הבא צפוי לכלול החרגות שיאפשרו למסגרות החינוך המיוחד לפעול במתווה מוגן ברחבי הארץ.