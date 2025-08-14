שבועיים לתחילת השנה: ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה

מומלצים -

ארגון המורים הכריז הבוקר (חמישי) על סכסוך עבודה ארצי, זאת בשל "פגיעה חמורה בתנאי העבודה של המורים". בהודעתם נמסר כי מדובר בביטול חד צדדי של ההסכם מול משרד החינוך בדבר מעבר מערכת החינוך לחמישה ימים בשבוע, וביצוע שעות שהייה מהבית.

לצד סעיפי אלה, נכתב בהודעה כי נמנעת פרישה מוקדמת של מורים שחוקים ממערכת החינוך, "דבר שיוצר אנדרלמוסיה גדולה לפתיחת שנת הלימודים". עוד מציינים בארגון כי נמנעת השתלמותם של מורים על ידי משרד החינוך ופגיעה בשכרם ובתנאי עבודתם כתוצאה מכך.

בארגון ציינו כי "מורים שמלמדים בחטיבות הביניים אך מקבלים שכרם מהבעלויות משלמים ניכוי כפול משכרם, בעקבות החלטת הממשלה על קיצוץ בסקטור הציבורי".

יושב הראש, רן ארז, מסר: "משרד האוצר ממשיך להתעלל במורים ואין זה פלא שכל כך הרבה מורים בורחים ממערכת החינוך".