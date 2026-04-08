שעות לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש: פיקוד העורף עורך היום (רביעי) דיוני הערכת מצב על הימים הקרובים, כאשר ההערכה היא שרשויות רבות יעבור להיות "ירוקות". כל אחת מן הערים הללו, צפויה לקבל את אישורו של משרד החינוך לפתיחה מלאה של לימודים פרונטליים כבר ממחר.

עם זאת, ההחלטה הסופית בנושא תהיה של כל רשות וכל בית ספר. על פי ההערכות, הלימודים ייפתחו בחלק מהמקומות רק ביום ראשון, בכדי לאפשר קיום היערכות למהלך, וצפויה להתקבל החלטה האם לקיים מחר לימודים בזום - או לא.

הרשויות צפויות לפרסם את החלטתן בנושא במהלך היום, כאשר חלקן נערכו כבר לחידוש הלימודים בקפסולות. לכן, הן עשויות לאשר פתיחה מלאה של הלימודים - כבר מחר.