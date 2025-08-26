"חוסר תום לב": הצעד המשפטי של המדינה נגד ארגון המורים

מומלצים -

בנסיון למנוע את השביתה שמתכנן יו"ר ארגון המורים רן ארז, המדינה הגישה היום (שלישי) לבית הדין, בקשה למנוע את הפגיעה במערכת החינוך. בטענותיה ציינה כי נעשה "שימוש לרעה בכוח וחוסר תום לב על מנת לשבש את מערכת הלימודים".

במסגרת הבקשה לצווי מניעה המדינה פרסה שורה של הפרת התחייבויות מצד ארז לאורך השנים. בתרשים שצירפה, נראה כיצד הסכסוכים עליהם מכריז ארז מדי שנה בשנה נעשים בניגוד מוחלט להתחייבויות עליהן חתם ומטרתם לייצר שיבוש במערכת החינוך העל יסודי, תוך פגיעה במנהלים, במורים, בהורים וכמובן בתלמידים.

לשכת שר החינוך יואב קיש

בבקשת המדינה נכתב: "פעם אחר פעם פועל הארגון לשיבוש מערכת החינוך והלימודים הסדירים בחטיבות העליונות, גם בתקופות בהן הוא מנוע מלעשות כן בשל היותו כפוף לסעיפי שקט תעשייתי ומיצוי תביעות". הצעדים עליהם הכריז כעת ארגון המורים מנוגדים להסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2024, הכולל התחייבות למיצוי תביעות עד ליום 31 באוגוסט 2028, ושקט תעשייתי עד ליום 31 באוגוסט 2029. לפיכן נטען כי, התנהלות הארגון מנוגדת להוראות הדין ומהווה חוסר תום לב, תוך חזרה על דפוס פעולה מוכר של הכרזה על סכסוכי עבודה גם כאשר קיים הסכם קיבוצי בתוקף.

באופן חריג דרשה המדינה להשית הוצאות נגד ארגון המורים. במשרד האוצר הדגישו כי המדינה לא תאפשר פגיעה בשגרת הלימודים בתיכונים ותתנגד לכוונת רן ארז לעשות זאת. עוד מסרו במשרד האוצר: "מדובר בהתנהלות כוחנית ולא חוקית שמוביל רן ארז כשהוא לא בוחל בשום אמצעי - גם לא בשיבוש שגרת הלימודים של תלמידי התיכון שזקוקים לשגרה ויציבות אחרי שנים קשות של קורונה ומלחמה וגם לא בהתנהלות הפוגעת בציבור המורים אותו הוא מייצג".