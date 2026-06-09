סערה בדימונה: מאבק עובדות הגיל הרך והתושבים נגד מהלך העירייה

כ-80 עובדות מעונות היום של רשת המרכזים הקהילתיים בדימונה פתחו הבוקר (שלישי) במאבק ציבורי נגד החלטת העירייה לפרסם מכרז להפעלת המעונות באמצעות גורם חיצוני. הצוותים החינוכיים, המורכבים כולם מתושבות העיר, טוענים כי המהלך התקבל ללא שקיפות, ללא שיתופן וללא כל עדכון מוקדם, וכי הן גילו על כך בדיעבד רק דרך פרסום המכרז בעיתונות המקומית.

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העובדות מזהירות מפני פגיעה אנושה בביטחון התעסוקתי של עשרות משפחות צעירות בעיר וכן באופיו החינוכי והקהילתי של השירות. המעונות פועלים כיום כגוף קהילתי ללא מטרות רווח, הזוכה למעטפת מקצועית רחבה של 16 שעות ליווי פדגוגי בשבוע לעומת 4 שעות בלבד לפי הנחיות משרד החינוך. לטענתן, הפרטת המערכת תכניס שיקולים עסקיים, תביא לשחיקה בתנאי העסקתן ותגרום לתחלופה גבוהה של צוותים.

במכתב חריף שיצא בשם העובדות נכתב: "התחושה היא שהעתיד שלנו הוכרע מאחורי דלתיים סגורות, אנחנו לא מספרים בתקציב ולא שורה בדוח כספי". הנשים דורשות מעיריית דימונה לעצור באופן מיידי את המהלך ולפתוח בהידברות שקופה, תוך שהן מבהירות כי "מכירת החיסול של מערכת הגיל הרך ושל כוח העבודה המקומי תיתקל במאבק נחוש שרק ילך ויתעצם".

חברות הצוות החינוכי בעיר הביעו ביקורת נוקבת גם ברשתות החברתיות על התנהלות ראש העירייה, בני ביטון. לידור פרץ הגדירה את המהלך כ"בושה לדימונה" וציינה כי "מה שקורה היום סביב מעונות המתנ"ס הוא כתם על העיר שלנו". היא הוסיפה כי במקום לחזק את המסגרות המוכיחות את עצמן, המהלך יוצר "חוסר ודאות, חשש ופגיעה באנשים שנתנו את הנשמה שלהם למען דור העתיד".

תושבת דימונה איתיה פריינטה פנתה לראש העיר והדגישה כי "שקיפות אמיתית לא נמדדת בציון 99 במדד, אלא ביכולת להקשיב, להסביר, לשתף ולתת לתושבים להרגיש שהם חלק מהדרך".