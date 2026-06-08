חוזרים ללמוד: פיקוד העורף הסיר את המגבלות - פרט לקו העימות

בעקבות עדכון הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף הערב (שני), הלימודים יחודשו מחר בבוקר במרבית אזורי הארץ. המשמעות המיידית היא שמאות אלפי תלמידים יחזרו לספסל הלימודים באופן מלא, פרונטלי וכסדרו, לאחר יממה מתוחה של ביטולים וכוננות שיא בעורף.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

החל ממחר (שלישי) בשעה 6:00 בבוקר ועד ליום רביעי בערב, יחזור רוב המשק למדרג פעילות מלאה ללא הגבלות על מערכת החינוך. עם זאת, ביישובי קו העימות וביישובים ספציפיים בצפון (ובהם אור הגנוז, ספסופה, מירון, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא-סמעיא, בית ג'אן ושדה אליעזר) תותר למידה רק במבנים שמהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות.

פיקוד העורף

באותם אזורי קו עימות בצפון יוגבלו גם ההתקהלויות לעד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה סגור. החזרה לשגרה בשאר חלקי הארץ התאפשרה לאחר שישראל ואיראן נצרו את האש, והערכת המצב הביטחונית הראתה כי ניתן להסיר את ההגבלות על מוסדות החינוך וההתקהלויות במרחב הציבורי.

לצד זאת, השר הבהיר כי ההחלטה שלא לקיים השבוע בחינות בגרות חיצוניות נותרת בעינה, ומשרד החינוך יפרסם בימים הקרובים את מועדי הבחינות המעודכנים ואת מתווה ההיבחנות החדש.