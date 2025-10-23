ד"ר אילנה הירסטון, מרצה לפסיכולוגיה במכללת תל חי, עוררה סערה לאחר שפרסמה פוסט בפייסבוק ובו נכתב כי מדינת ישראל איבדה את זכות הקיום "כמו הרייך השלישי". אגודת הסטודנטים הגישה מספר תלונות בעקבות דבריה.

ד"ר הירסטון, כתבה: "העדויות של העצורים. מדינות הג'נוסייד במלוא הדרה - מכות, החזקה בכריעה, עם ידיים אזוקות מאחורי הגב במשך שעות", ביחס לטענות שהעלו משתתפי המשט, שנעצר מול חופי ישראל. היא הוסיפה כי "כשם שלרוצחים ואנסים יש זכות קיום בכלא, כך למנהיגות הישראלית זכות לחיים ארוכים מאחורי סורג ובריח".

מכללת תל חי הגיבה לדבריה של המרצה, ואמרה כי "דבריה החמורים נכתבו על דעתה האישית בלבד, בחשבונה הפרטי ואינם מייצגים ועומדים בניגוד מוחלט לעמדת האקדמית תל חי". "רבים מהסטודנטים שלנו שירתו תקופות ארוכות במילואים בשניים האחרונות, והאקדמית תל-חי עומדת בגאווה לצד חיילי צה”ל וכוחות הביטחון ומודה להם על מסירותם והגנתם על מדינת ישראל ואזרחיה", הוסיפה.

עוד מתגובת תל חי: "בתקופה זו, שבה אנו שבים בהתרגשות לקמפוסים שלנו בצפון לאחר יותר משנתיים, פתיחת שנת הלימודים כאן מסמלת את חוסנו של האזור ואת מחויבותה העמוקה של תל-חי לקהילה הגלילית ולחברה הישראלית".