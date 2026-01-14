ילד חזר מהגן עם חתך גדול באוזן - אביו טוען: הגננות עשו זאת

אירוע קשה ברהט: פעוט כבן שנה וארבעה חודשים חזר היום (רביעי) מהגן עם חתך באוזנו. לטענת אביו, הגננות גרמו לפציעת בנו, לאחר שגזרו את האוזן שלו עם מספריים. מנגד, הן טענו כי הגורם לפציעה הוא נפילה של הילד.

לאחר האירוע, האב הגיש תלונה במשטרה. עם זאת, ל-i24NEWS נודע כי הגננות מחקו את ההקלטות מהמצלמות של הגן.

"אני רוצה שכל המדינה תזדעזע ושיסגרו את הגן הזה", סיפר האב הנסער ל-i24NEWS, "אחת העובדות שעזבה את הגן סיפרה לי שהם סוגרים את הילדים בשירותים ומרביצים להם. נשמע להם הגיוני שהאוזן שלו נחתכה לשניים מנפילה מכיסא או בימבה, זה אפילו לא תואם למציאות".