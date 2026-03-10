שר החינוך יואב קיש התייחס היום (שלישי) למועד התחלת מתווה הפתיחה ההדרגתי של מוסדות החינוך ואמר כי "כרגע מדובר על יום ראשון - אבל ההחלטה תתקבל לפי הנחיות פיקוד העורף ולאחר הערכת המצב ביום שבת".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

"אני לא מוכן לקחת שום סיכון. בגוש דן ברור לנו שייקח זמן, הצפון גם באיום כפול. עד שלא נראה שינוי בקצב האש - לא נאפשר את המתווים האלה. מדובר בעיקר על גזרת הדרום והפריפריה", אמר. לגבי פתיחת גנים וכיתות א׳-ב׳ הבהיר קיש כי "זה לא יקרה כרגע".

פיקוד העורף הודיע אתמול כי מדיניות ההתגוננות נותרת ללא שינוי, נכון לעכשיו עד ליום שבת בשעה 20:00. מערכת החינוך לא תיפתח ללימודים פיזיים בכלל רחבי הארץ עד סוף השבוע כולל.

על פי המתווה שהציג השר קיש לפתיחה הדרגתית של מערכת החינוך, המוסדות ייפתחו באזורים שיוגדרו על ידי פיקוד העורף כצהובים, ורשויות שיבקשו החרגות ויקבלו אישור מפיקוד העורף ייבחנו וככל הנראה יקבלו גם את אישור משרד החינוך.

בנוסף ציין השר כי במקומות בהם מערכת החינוך תיפתח, הרשויות יידרשו לתת מענה לילדיהם הקטנים של צוותי החינוך וההוראה במידה ואין עבורם מסגרות חינוך, על מנת לאפשר את חזרתם לפעילות סדירה.

כמו כן, לאור המורכבות והסיכון בהסעות של תלמידי החינוך המיוחד בתקופה זו, הודיע השר כי בשלב הראשון ההסעות יהיו באחריות ההורים, כפי שנעשה גם במצבי חירום בעבר. ראשי הרשויות חיזקו את החלטה זו והדגישו כי מדובר בצעד שנועד לשמור על בטיחות התלמידים.