שר החינוך יואב קיש ואלוף פיקוד העורף שי קלפר קיימו היום (חמישי) הערכת מצב משותפת, שבסיומה הוחלט על שורת צעדי הרחבה במענה החינוכי, בדגש על החינוך המיוחד. במהלך הדיון הוצגו עדכונים על מתווה החינוך הדיפרנציאלי ונבחנו חלופות להמשך פעילות המערכת במידה והלחימה תימשך גם לאחר תקופת החופשה.

פתיחת כיתות באזורים כתומים

על פי החלטת השר, החל מיום ראשון הקרוב תתאפשר פתיחה מדורגת של כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים גם באזורים כתומים (אזורים בהם הוחרגה פעילות זו עד כה).

בשלב זה, הפתיחה תתאפשר עבור סוגי הכיתות הבאים בלבד: כיתות תקשורת; כיתות למוגבלות שכלית-התפתחותית ומוגבלות פיזית; כיתות להפרעות נפשיות; כיתות ללקויי שמיעה וחירשים, וכן ללקויי ראייה ועיוורים.

הפתיחה כפופה לאישור מחוז משרד החינוך ובתיאום עם הרשות המקומית הרלוונטית.

בשורה להורים: חידוש מערך ההסעות

לראשונה מאז פרוץ המלחמה, יחודשו ההיסעים המאורגנים עבור תלמידי החינוך המיוחד. המערך יופעל במתכונת בה התקיים עד ל-28 לחודש, תחת תנאי מחייב: ברכב ההסעה חייב להימצא לפחות תלמיד אחד הזכאי לליווי ויוצב בו מלווה. במשרד ציינו כי ההחלטה התקבלה לאחר עבודת מטה ממושכת ושיח עם הורים, אנשי חינוך וראשי רשויות.

עיקרי ההחלטות יועברו בשעות הקרובות באופן סדור לגורמי המקצוע במערכת החינוך ולרשויות המקומיות.

שר החינוך יואב קיש מסר בסיום הערכת המצב: "שיתוף הפעולה עם פיקוד העורף מהווה בסיס לקבלת החלטות שקולות בתקופה מורכבת זו. החלטתי לאפשר את הרחבת הפתיחה המדורגת וחידוש ההיסעים כמענה לצרכים שעולים מהשטח. עבור התלמידים והוריהם מדובר במענה חיוני ובעל חשיבות רבה להבטחת רצף חינוכי וטיפולי".

במקביל, בצה"ל עדכנו כי החל מיום ראשון הקרוב, 22 במרץ 2026, בשעה 06:00, תורחב מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף המחלקת את אזורי הארץ באופן דיפרנציאלי.

עד למועד זה מדיניות ההתגוננות תישאר ללא שינוי.

פירוט השינויים במדיניות והנחיות ההתגוננות

אזורי הנחיה: גולן דרום (למעט קצרין וקדמת צבי), גליל תחתון, הכרמל (למעט דאלית אל-כרמל ועספיא), ואדי ערה, מנשה (למעט אור עקיבא, חדרה, ג'סר א-זרקא וחלק מיישובי מוא"ז חוף הכרמל), שפלת יהודה (למעט בית שמש), לכיש (למעט אשדוד, בני עיי"ש, גן יבנה, יבנה, גדרה, חלק מישובי מוא"ז גן רווה המשתייכים לאזור זה, חלק מיישובי מוא"ז ברנר המשתייכים לאזור זה, כל יישובי מוא"ז גדרות והיישובים בית גמליאל, בן זכאי וצופיה של מוא"ז חבל יבנה) ומרכז הנגב (למעט באר שבע ועומר) - מעבר ממדרג פעילות מצומצמת למדרג פעילות חלקית.

פעילויות חינוכיות - ניתן לקיים פעילות חינוכית במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלות - בשטח פתוח עד 50 אנשים, ובמבנה עד 100 אנשים במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

מקומות עבודה - ניתן לקיים פעילות במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

שאר אזורי הארץ ללא שינוי

המדיניות תהיה בתוקף עד ליום שני, 23 במרץ בשעה 20:00.