שבוע לפתיחת הלימודים: בתל אביב חסרים יותר מ-450 מורים
במחוז המרכז המצב קשה יותר עם מחסור של 726 מחנכים • משרד החינוך מנסה לסגור את הפער באמצעים יצירתיים של העסקת גמלאים והסבות לאקדמאים • עוד מסרו כי עד לתחילת הלימודים החוסרים יצטמצמו
מומלצים -
שבוע לפתיחת שנת הלימודים: משרד החינוך פרסם היום (ראשון) שעדיין קיים מחסור של 1,539 מורים. הנתונים מתייחסים למורים בלבד, ולא כוללים יועצות, גננות ועובדי הוראה בחינוך מיוחד.
מהנתונים שפרסם משרד החינוך עולה שמחוז המרכז מחזיק בשיא המחסור, עם 726 תקני מורים שלא אויישו. אחריו מחוז תל אביב (467), מחוז הדרום (145), ירושלים (64), חינוך התיישבותי (56), חיפה (55) ומחוז הצפון בתחתית הרשימה (26).
ממשרד החינוך נמסר כי לפי ניסיון השנים האחרונות, עד לפתיחת הלימודים נרשמת ירידה חדה ומשמעותית בפערים. וכן כי הם עוסקים כיום בעיצומו של מיפוי ושיבוץ אינטנסיבי, בשיתוף מנהלי מוסדות החינוך ומוקדי הגיוס המחוזיים. מדי יום מתקבלות השלמות איוש, והנתונים מתעדכנים בהתאם.
במקביל, במשרד ממשיכים בניסיונות לצמצם את המחסור בדרכים יצירתיות: הרחבת העסקת גמלאים, הסבות לאקדמאים, תגבור מחוזי, ואיוש ממוקד של מקצועות ואזורים נדרשים.