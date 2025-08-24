שבוע לפתיחת הלימודים: בתל אביב חסרים יותר מ-450 מורים

במחוז המרכז המצב קשה יותר עם מחסור של 726 מחנכים • משרד החינוך מנסה לסגור את הפער באמצעים יצירתיים של העסקת גמלאים והסבות לאקדמאים • עוד מסרו כי עד לתחילת הלימודים החוסרים יצטמצמו

עדי כהן ■ כתבת כלכלה 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■