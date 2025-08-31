האפליה עדיין קיימת: הילדות שיישארו בבית ב-1 בספטמבר

מומלצים -

בזמן שעשרות אלפי תלמידות ותלמידים ייכנסו מחר (שני) בשערי בתי הספר, בבני ברק, יש מי שישארו בבית. לא בגלל מחסור בכיתות, אלא, כך טוענים ההורים - בגלל אפליה עדתית. ספרדיות בחוץ, אשכנזיות בפנים.

נ', אמא לילדה: "אני מתקשרת כל הצהריים, כל הערב, אין עם מי לדבר, אף אחד לא אומר כלום. היום יופ שישי בבוקר נפתח בית הספר והילדה שלי בבית למה? אני יודעת שהם מפלים בין אשכנזים לספרדים. אני יודעת שיש מלא אשכנזים שהתקבלו".

ראיינו גם את ר': "אני הייתי בעירייה. הציעו לנו בתי ספר שהם הכי ברררה, הברירה האחרונה האחרונה. אני לא יודעת למה. הם קודם כל דואגים לאשכנזים ואז... לבת שלי אין שיבוץ. היא כל יום שואלת מה יהיה, לאן אני הולכת. אנחנו ננסה ללכת לעירייה".

שכונת הסופרים בבני ברק היא שכנה חדשה בעיר ודיי מבודדת. בלב השכונה נפתח בית ספר חדש של רשת החינוך העצמאי, בית יעקב, כפי שיש בחלקים רבים בעיר. אותם הורים ניסו לברר בעירייה מדוע ילדיהם אינם יכולים ללמוד בבית הספר הקרוב לביתם.

נ', אמא נוספת סיפרה: "הלכנו לעירייה והיו שם 2 מפקחות: אחת אשכנזיה ואחת ספרדיה. לא נעים לומר את זה. אחת מהן פשוט פנתה אליי ואמרה: תשמעי, הם רוצים לנפנף ספרדים. פשוט מהמילים האלה. היא אמרה לי את זה ככה בשקט".

השיבוצים בבתי ספר של החינוך העצמאי מתנהל באופן שונה לעומת החינוך הממלכתי. שיבוץ התלמידות לא נקבע רק לפי מקום המגורים אלא יש תקנון עבור מי שרוצה להתקבל ללימודים שבוחן בעיקר את אורח החיים של המשפחה.

י׳ מספר: "רציתי להכניס אבל לא קיבלו אותי. אמרו צניעות של אשתך. אשתי הולכת כיסוי ראש מלא, חדרדית לכל דבר. לא שמענו עליכם, העבירו לנו מידע. מסמנים אותך. הילדה שלי בלי מסגרת. הילדה תשב בבית. הוא רצה לבהיא לי רב קו לילדה. ילדה בכיתה א׳ איך אני אשלח אותה?

ר' שיתפה: "אני הייתי בעירייה. הציעו לנו בתי ספר שהם הכי ברררה, הברירה האחרונה האחרונה. אני לא יודעת למה. לבת שלי אין שיבוץ. היא כל יום שואלת מה יהיה, לאן אני הולכת. אנחנו ננסה ללכת לעירייה. המנהלת שם היא מאוד מאוד חזקה. הם קיבלו את הטופ של המזרחיות, את הבנות שהכי חזקות. זה דפוס כזה שהם תמיד עושים, את הטופ של המזרחיים יקבלו - מה זה טופ מזרחי? נגיד משפחות שיש להם שם, שיש להם כסף, גם כאלה שחיצונית עם משוכנזים כאלה. נראים כמוהם. אותם יקבלו".

מעיריית בני ברק נמסר בתגובה: "בית הספר הינו בבעלות החינוך העצמאי ורק הוא קובע לפי תקנון בית הספר מי מתקבל. אין קשר בין קבלת תלמידים לבית הספר לעיריית בני ברק כלל".

ממנהלת בית הספר טובה וילמן נמסר בתגובה: "אנחנו פועלים אך ורק לפי התקנון ועל פי החוק. הטענות לאפליה אינן נכונות".

צפו בכתבה המלאה ששודרה הערב (ראשון) במהדורה המרכזית - בתחילת העמוד