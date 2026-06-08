טילים בערב, קפסולות בבוקר: ההורים מחפשים קצת שגרה

סבב השיגורים האחרון של טילים מאיראן החזיר את מיליוני ההורים ברחבי הארץ למציאות מוכרת ומורכבת: הילדים בבית, מסגרות החינוך סגורות, אך מקומות העבודה עדיין פועלים ברובם כסדרם.

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ההודעה הכמעט מיידית של פיקוד העורף ומשרד החינוך על ביטול הלימודים הפכה את הניסיון לייצר שגרה משפחתית למשימה בלתי אפשרית, כאשר אלפי משפחות בישראל מוצאות את עצמן נושאות בנטל הכבד ללא פתרונות קבועים.

לפי הודעת משרד החינוך, מסגרות החינוך יישארו סגורות גם מחר על מנת לאפשר היערכות ראויה לחזרה ללימודים במתכונת של קפסולות ביום רביעי. עם זאת, עבור הורים רבים, גם מתווה הקפסולות המתוכנן לא מעניק מענה אמיתי או אפשרות מעשית לחזור לעבודה בצורה מלאה. המצב הנוכחי מזכיר להורים רבים את מה שקרה בסבב הלחימה הקודם, אז נאלצו להישאר בבית עם הילדים הקטנים גם כשמקום העבודה כבר ציפה מהם לחזור לשגרה.

בזמן שהמסגרות סגורות, רבים מהשכירים נאלצים להמשיך ולמצוא פתרונות זמניים, וזאת כל עוד לא התקבלה החלטה ברורה מצד המדינה לגבי הפיצויים לעובדים ולמעסיקים. חוסר הבהירות הכלכלי, לצד השבתת החינוך, מותיר משפחות רבות ברחבי הארץ חסרות אונים בפעם המי יודע כמה מתחילת המלחמה.