2.58 מיליון תלמידים שבו לספסל הלימודים - כמה עלו לכיתה א' ומה השמות הכי נפוצים?

לאחר האיומים על עיצומים ושביתה - שנת הלימודים תשפ"ו נפתחה היום (שני) בבתי הספר ובגני הילדים. 2.58 מיליון תלמידים שבים לספסל הלימודים עם תום חופשת הקיץ, כאשר 180,600 מתוכם עושים את צעדיהם הראשונים בבתי הספר ועולים לכיתה א'.

מה החלוקה המספרית בין מוסדות החינוך? אילו שמות הכי נפוצים בקרב עובדי ההוראה ואילו בקרב התלמידים? וכמה מתוך התלמידים מצטיניים ומחוננים? הנתונים המלאים

חלוקת הנמצאים במערכת החינוך

עובדי הוראה - 253,000

סך הכל תלמידים - 2,587,000 מתוכם:

פעוטות - 230,000

עולים לכיתה א'- 180,600

עולים לכיתה י"ב - 149,000

חלוקה לפי גילאיים

מתוך תלמידי בתי הספר: 1,185,000 ביסודי, 338,000 בחטיבת הביניים, 531,000 בחטיבה העליונה (סך-הכל 2,054,000).

מתוך תלמידי גני הילדים: 340,000 בגני טרום חובה, 193,000 בגני חובה (סך-הכל 533,000)

מתוך עובדי ההוראה: 5,800 מנהלים/ות, 219,000 מורים/ות, 24,900 גננים/ות

תלמידים מחוננים ומצטיינים

24,000 תלמידים הינם מחוננים, 18,000 תלמידים הינם מצטיינים

חלוקת מוסדות חינוך

תלמידים זכאי חינוך מיוחד - 390,750

תלמידים בחינוך החרדי - 582,000

תלמידים בחינוך הערבי - 579,000

כמות מוסדות החינוך

מספר גני ילדים - 21,600

מספר בתי הספר - 5,807

השמות הכי נפוצים בקרב עובדי ההוראה

עובדות הוראה - יהודיות

1. רחל

2. מיכל

3. אסתר

4. שרה

5. חנה

6. יעל

7. רבקה

8. מרים

9. חיה

10. לאה

עובדי הוראה - יהודים

1. דוד

2. יוסף

3. משה

4. יעקב

5. יצחק

6. אברהם

7. חיים

8. שלמה

9. ישראל

10. מאיר

עובדות הוראה - לא יהודיות

1. אימאן

2. עביר

3. מנאל

4. רים

5. פאטמה

6. חנאן

7. נסרין

8. רנא

9. מרים

10. אמל

עובדי הוראה - לא יהודים

1. מוחמד

2. אחמד

3. עבד

4. מחמוד

5. עלי

6. מחמד

7. יוסף

8. סאלח

9. איבראהים

10. עומר

השמות הכי נפוצים בקרב תלמידי כיתה א'

תלמידות - יהודיות

1. שרה

2. אסתר

3. תמר

4. רחל

5. אביגיל

6. יעל

7. רבקה

8. שירה

9. אדל

10. חנה

תלמידים - יהודים

1. דוד

2. יוסף

3. יהודה

4. משה

5. חיים

6. יצחק

7. אברהם

8. רפאל

9. ישראל

10. אריאל

תלמידות - לא יהודיות

1. מרים

2. שאם

3. ג'ורי

4. לין

5. נור

6. ליאן

7. אלין

8. שרה

9. פאטמה

10. איה

תלמידים - לא יהודים

1. מוחמד

2. אחמד

3. אדם

4. יוסף

5. מחמד

6. עומר

7. עלי

8. אל

9. אמיר

10. עבד

לרגל פתיחת שנת הלימודים, המשרד הרחיב את שעות הפעילות של מוקד המענה הטלפוני המיועד לציבור ההורים, התלמידים ואנשי החינוך באמצעות הטלפון 6552* שלוחה 4. משרד החינוך מסר כי הצוות החינוכי יעסק בשבוע הראשון בחיזוק הקשרים החברתיים, החוסן האישי והעצמת הלכידות הכיתית. כמו כן, במהלך השבוע הראשון ללימודים יצויינו 700 ימים למלחמת "חרבות ברזל" להשבת החטופים, לדאגה לשלומם של החיילים והפצועים ותמיכה למשפחות השכולות וליווי ותמיכה לילדי משפחות המילואים וכוחות הביטחון.

לצד זאת, מערכת החינוך תקדם יוזמה משותפת עם מועצת התלמידים והנוער הארצית, במסגרתה יוקדשו במהלך השבוע הראשון ללימודים 48 דקות משעת חינוך ל-48 החטופים והחטופה שנותרו בשבי החמאס.

שנת הלימודים הנוכחית תעמוד בסימן הנושא השנתי "שורשי עמ"י – עתיד, מורשת ויזמות". מדובר במהלך חינוכי כלל מערכתי שמוביל שר החינוך יואב קיש בכל שכבות הגיל ובכל שלבי החינוך, מגן עד כיתה י"ב. המטרה היא לחבר בין השורשים הערכיים של מערכת החינוך לבין האתגרים וההזדמנויות של דור העתיד, באמצעות עיסוק בשאלות עומק של זהות יוזמה ושייכות. עוד נועד המהלך לעודד בקרב התלמידים לקיחת אחריות אישית, מעורבות חברתית וחזון אישי - כחלק מחינוך לערכים, למנהיגות, למשמעות ולחוסן אישי וחברתי.

עוד בשנת הלימודים תשפ"ו, משרד החינוך יוצא ברפורמת "ישראל ריאלית" במטרה לחזק את לימודי ה־STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) והמשך הטמעת בינה מלאכותית בבתי הספר. את הרפורמה מוביל היעד השאפתני להחזיר את ישראל לעשירייה הראשונה במבחני TIMSS הבין-לאומיים עד שנת 2027, כמו גם ההבנה של צורכי האקדמיה, הצבא ושוק התעסוקה בעתיד הקרוב.

הרפורמה תצא לדרך כבר במהלך החודש הקרוב בהשקעה של כחצי מיליארד שקלים, ובמסגרתה יוכשרו ויגויסו צוותי הוראה ייעודיים, ישודרגו תוכניות הלימודים בהתאם לצרכים הגבוהים ביותר בתחום, יפותחו מערכות טכנולוגיות ועוד. המהלך יוצא לדרך באופן מדורג ומעשי, תוך מתן דגש על חטיבות הביניים ובעיקר כיתות ז', התמקדות על כל הארץ תוך מיקוד בפריפריה ועידוד תלמידות לפנות למסלולים אלה, מתוך שאיפה להעלות את אחוזי השתתפותן.

שר החינוך, יואב קיש מסר: "אנחנו פותחים את שנת הלימודים לאחר שנתיים של אתגרים ביטחוניים חסרי תקדים, שבהן תלמידי ישראל והמורים שלהם הפגינו חוסן יוצא דופן. אני גאה במנהלים ובמורים שעמדו בחזית הכיתה ובחזית המילואים ושמרו על רציפות הלמידה גם בתנאים הקשים ביותר. היום אני רוצה לברך במיוחד את ילדי כיתה א׳, שעושים את צעדיהם הראשונים במערכת, ואת תלמידי י"ב, שנמצאים בתחנה האחרונה לפני היציאה לדרך חדשה".

עוד מסר כי מערכת החינוך היא "הבית שבו גדלים הדורות - בית של שורשים ומורשת, של הישגים וחדשנות. יחד נעניק לכל תלמיד יציבות וביטחון, ונצית בהם השראה לצמוח, לחלום ולהוביל את מדינת ישראל קדימה".

מנכ"ל משרד החינוך, מאיר שמעוני הוסיף: "פתיחת שנת הלימודים כסדרה היא תוצאה של עבודה מאומצת בכל שכבות המערכת - גיוס ושיבוץ אינטנסיבי של עובדי הוראה, השקעה בתשתיות ובבינוי, חיזוק מערך השירות הפסיכולוגי־ייעוצי, והטמעת תוכניות לימודים עדכניות לצד קידום מצוינות לימודית. חלק בלתי נפרד מעשייה זו הן תוכניות הדגל שאנו מובילים: 'שורשים', שמחזקת את החיבור למורשת ולזהות, ו-'ישראל ריאלית', שמובילה את תלמידי ישראל למצוינות במדע, בטכנולוגיה ובבינה המלאכותית. כך הופכת מערכת החינוך את הערכים ואת החדשנות לבסיס משותף לצמיחתם של דור העתיד".

סמנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי, אינה זלצמן ציינה: "אני גאה לפתוח את שנת הלימודים כסדרה ובמועדה ב-1 בספטמבר, על אף האתגרים המורכבים עמם כולנו מתמודדים. נמשיך השנה לחזק את החוסן, תחושת השייכות והרווחה של כלל התלמידים בחברה הישראלית, תוך התייחסות לצרכים של האוכלוסיות השונות: תלמידים המפונים מבתיהם, תלמידים באיזורי העימות בצפון ובדרום, תלמידים ממשפחות המילואים ומשרתי הקבע ותלמידים במעגלי פגיעה. התלמידים וההורים זקוקים יותר מכל לחזרה לשגרה, לוודאות וסדירות. החזרה לספסל הלימודים במוסדות החינוך מהווה עוגן, יציבות ומרחב לחיזוק החוסן והצמיחה האישית והחברתית".