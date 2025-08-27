מנהלי בתי ספר: "הפסיקו את המלחמה, החזירו את כולם"

מומלצים -

עשרות מנהלות ומנהלי בתי ספר מכל רחבי הארץ הפיצו הבוקר (רביעי) סרטון חדש הקורא להפסיק את המלחמה ולהשיב את החטופים שנמצאים כבר 691 בשבי חמאס בעזה. מדובר בסרטון שני שמפרסמים קבוצת מנהלי בתי ספר ואנשי חינוך.

כזכור, אחרי הסרטון הראשון שהופץ - שר החינוך קיש כתב ברשת X כי אנשי חינוך שהצטלמו לסרטון בו קראו לסיום המלחמה והחזרת החטופים יזומנו לבירור. קיש כתב כי "בניגוד להנחיות ולהוראות הנציבות, מנהלים ועובדי הוראה מתבטאים באופן פוליטי מובהק ומשתפים פעולה עם 'קמפיין ההרעבה' השקרי בעזה".

בהודעה ששלחו לעמיתיהם כתבו המנהלות והמנהלים: ״אנחנו, מנהלות ומנהלי בתי ספר, מצטרפים לחברינו ומשמיעים בקול ברור את מחויבותנו לאהבת האדם, לכבוד האדם ולחמלה. כך מורה חוק החינוך הממלכתי וכך קובעת מגילת העצמאות: ״לפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים. מתוך אחריות חינוכית ומוסרית אנו קוראים להפסקת המלחמה ולהשבת כל החטופים באופן מיידי".

https://x.com/i/web/status/1956314909190357192 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בסרטון אומרים הדוברים: ״בימים אלה שתיקה היא אינה אפשרית. אנחנו מצטרפים לחברינו מנהלות ומנהלי בתי הספר ומחויבותנו לערכים של אהבת האדם וכבוד האדם. נוסיף להביע באופן ציבורי את עמדתנו הערכית והמוסרית בהתאם להוראות חוק החינוך הממלכתי וערכי מגילת העצמאות. לא נעמוד מנגד - אל מול הפקרת החטופים, סיכון חיי החיילים והחיילות, ואל מול הרעב והפגיעה הקשה באוכלוסיה האזרחית בעזה. לכן אנחנו קוראים להפסקת המלחמה והחזרת החטופים - באופן מיידי. זאת חובתנו המקצועית והמוסרית להשמיע קול, להגן על קדושת חיי האדם ולשמור על הערכים היהודים וההומניסטיים המהווים את שורש עבודתנו. אנחנו כאן כדי לחנך לאנושיות, לתקווה ולחיים".