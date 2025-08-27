בית הדין לעבודה אוסר על מורי התיכונים לשבות

מומלצים -

בית הדין לעבודה הודיע הערב (רביעי) כי הוא אוסר על המורים לשבות. בהחלטה נכתב כי "הארגון אינו רשאי לנקוט צעדים ארגוניים. לאור החלטה זו, אין צורך כי נידרש לסעדים הזמניים או הסעד הקבוע הנוסף שהתבקש. אין צו להוצאות בבקשה".

ממשרד האוצר נמסר: "בית הדין לעבודה סגר את הדלת בפני איומי רן ארז וארגון המורים והראה כי יש גבול להתנהלות חסרת האחריות שלו. משרד האוצר ימשיך לפעול לטובת מערכת החינוך ולהגן עליה. המורים, ההורים והתלמידים יכולים לחזור לשגרה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף: "אני מברך על ההחלטה המתבקשת של בית הדין שהראה לרן ארז כי תלמידי ישראל והמורים הם לא מגרש המשחקים הפרטי שלו, שעל גבם הוא מנסה לקדם מאבקי כוח אישיים. תודה לאנשי אגף השכר במשרד האוצר וכן לשלטון האזורי והמקומי, על המאבק המשותף והנחוש למען התלמידים והמשק".

לשכת שר החינוך יואב קיש

כזכור, סכסוך העבודה הוכרז לפני כשבועיים, בשל מה שהארגון הגדיר כ"פגיעה חמורה בתנאי העבודה של המורים". בהודעתם נמסר כי מדובר בביטול חד צדדי של ההסכם מול משרד החינוך בדבר מעבר מערכת החינוך לחמישה ימים בשבוע, וביצוע שעות שהייה מהבית.

לצד סעיפים אלה, נכתב בהודעה כי נמנעת פרישה מוקדמת של מורים שחוקים ממערכת החינוך, "דבר שיוצר אנדרלמוסיה גדולה לפתיחת שנת הלימודים". עוד מציינים בארגון כי נמנעת השתלמותם של מורים על ידי משרד החינוך ופגיעה בשכרם ובתנאי עבודתם כתוצאה מכך.

בארגון ציינו אז כי "מורים שמלמדים בחטיבות הביניים אך מקבלים שכרם מהבעלויות משלמים ניכוי כפול משכרם, בעקבות החלטת הממשלה על קיצוץ בסקטור הציבורי". יושב הראש, רן ארז, מסר: "משרד האוצר ממשיך להתעלל במורים ואין זה פלא שכל כך הרבה מורים בורחים ממערכת החינוך".