הממשלה תאשר 1.3 מיליארד ש"ח לשיקום מערכת החינוך בצפון

הממשלה תאשר היום (ראשון) השקעה של כ- 1.376 מיליארד שקלים לטובת שיקום ולצמיחת מערכת החינוך בצפון.

ההשקעה, שתיפרס עד שנת 2029, מתמקדת בישובי קו העימות בצפון שנחשפו לאתגרים ביטחוניים וחברתיים חריפים בשנים האחרונות. במרכז התוכנית נמצא "סל תנופה" בהיקף של חצי מיליארד ש"ח. הסל נועד למענים רגשיים, חברתיים ופדגוגיים, ויכלול חלוקה ייעודית: 15 אחוזים לטיפוח החוסן, 15 אחוזים להרחבת לימודי STEM וחמישה אחוזים לקידום מצוינות.

בנוסף, התוכנית כוללת שדרוג תשתיות חינוכיות - ובהן מרכזי מצוינות אזוריים בתחומי STEM, אומנויות וספורט, לצד הקמה של שני בתי ספר למחוננים ולמצטיינים שישמשו את כלל הצפון. נדבך נוסף הוא העצמת אגפי החינוך ברשויות המקומיות, מהלך שמחזק את יכולות הניהול וההובלה החינוכית המקומית, ומבטיח יציבות ארגונית לטווח ארוך.

התוכנית מרחיבה את מערך החינוך הבלתי פורמלי ותנועות הנוער, בהשקעה של 125 מיליון ש"ח, ותומכת גם ב־30 מיליון ש"ח ייעודיים לחינוך ההתיישבותי.

שר במשרד האוצר, זאב אלקין: "ההשקעה בחינוך בצפון היא לא רק השקעה בכיתות ובמבנים - אלא בבניית עתיד חזק לילדי האזור ולמדינת ישראל כולה. מערכת חינוך משודרגת, עם תשתיות מתקדמות, מצוינות לימודית ותמיכה רגשית, היא הבסיס לחוסן האזרחי והקהילתי שלנו. אני גאה בשיתוף הפעולה הפורה עם שר החינוך ומנהלת מחוז צפון במשרד החינוך ארנה שמחון, ובמחויבות המשותפת להפוך את אתגרי הצפון להזדמנות".

שר החינוך, יואב קיש, מסר: "מערכת החינוך בצפון עומדת בחזית ההתמודדות הלאומית. היום אנחנו מביאים בשורה של השקעה עמוקה וארוכת טווח בחוסן, במצוינות ובתשתיות - כדי שתלמידי הצפון ייהנו מהחינוך הטוב ביותר בישראל".