שבועיים לפתח שנת הלימודים: בית הדין לעבודה נגד רן ארז

מומלצים -

שבועיים ל-1 בספטמבר: בית הדין לענייני עבודה קיבל היום (שני) את עמדת המדינה לאור סכסוך העבודה מצד ארגון המורים - וקבע כי חילוקי דעות יש לברר במסגרת ההסכמים או בבית הדין – ולא באמצעות נקיטת צעדים ארגוניים.

נזכיר כי כבר בינואר השנה פרסם יו"ר ארגון המורים רן ארז סכסוך עבודה והודיע על כוונתו לנקוט בעיצומים, זאת זמן קצר לאחר חתימת ההסכם בתחילת שנת הלימ

ודים. ביום חמישי האחרון שב רן ארז והכריז על סכסוך עבודה ארצי, שבעקבותו התקבלה החלטה.

לאחר פניית המדינה לבית הדין, נמנע ארז מיישום העיצומים. בית הדין חיזק את עמדת המדינה, לפיה מחויב ארז לקיים את ההסכמים שחתם, וכל מחלוקת יש לברר בערוצים המוסכמים. למרות ההבהרות, שב ארז והודיע רק בסוף השבוע האחרון על פרסום סכסוך עבודה נוסף, זאת על אף התחייבויות ובניגוד לפסיקת בית הדין.

ממשרד האוצר נמסר: "המשך פרסום סכסוכי עבודה ואיומים בעיצומים מצד ארז גורמים לפגיעה ישירה במורים, במשק ובמערכת החינוך, ובעיקר – בתלמידי התיכונים. נזכיר כי רק לאחרונה חתם ארז על הסכם, במסגרתו התחייב שלא לקיים סכסוך עבודה עד ליום 31.8.2028".

בארגון המורים הגיבו מנגד: "משרד האוצר בעוד ניסיון מביך לספין על מנת להסתיר מהציבור שהפסיד בעתירה שהגיש נגדנו בפברואר האחרון, כאשר בפסק הדין קבע בית הדין כי לא יוציא צו קבוע כנגד ארגון המורים כפ שהמדינה ביקשה. על מנת לכסות על ההפסד המוצדק בהליך, מנסה משרד האוצר להטעות במכוון את הציבור בפרסום שקר, עד כדי כך נאלם דום ופה משרד האוצר נוכח עילות סכסוך העבודה הצודק שהוציא ארגון המורים ביום 13 באוגוסט עד כי מבצע נסיון חמור של שקרים והטעיות".