שר החינוך יואב קיש קיים הבוקר (שני) שיחת זום עם עשרות ראשי רשויות ונציגי השלטון המקומי, בה הציג את מדיניות משרד החינוך לפתיחה מדורגת של מערכת החינוך בזמן המלחמה.

לדברי השר, פתיחה מדורגת של מערכת החינוך עשויה להתאפשר כבר במהלך השבוע, במקומות בהם הדבר יתאפשר מבחינת האיומים והמיגון ובכפוף להנחיות פיקוד העורף. עוד הבהיר השר כי מחר, הלימודים יתקיימו במתכונת של למידה מרחוק בלבד, ללא לימודים פיזיים.

בפתח הדיון הדגיש השר כי ביטחון הילדים, התלמידים וצוותי החינוך עומד מעל הכל. עוד ציין כי מניסיון העבר, לכל רשות מאפיינים ייחודיים, ולכן מערכת החינוך תפעל בגישה דיפרנציאלית ובהתאמה למציאות המקומית.

על פי המתווה שהוצג, מערכת החינוך תיפתח באזורים שיוגדרו על ידי פיקוד העורף כצהובים, ורשויות שיבקשו החרגות ויקבלו אישור מפיקוד העורף ייבחנו וככל הנראה יקבלו גם את אישור משרד החינוך.

בנוסף ציין השר כי במקומות בהם מערכת החינוך תיפתח, הרשויות יידרשו לתת מענה לילדיהם הקטנים של צוותי החינוך וההוראה במידה ואין עבורם מסגרות חינוך, על מנת לאפשר את חזרתם לפעילות סדירה.

כמו כן, לאור המורכבות והסיכון בהסעות של תלמידי החינוך המיוחד בתקופה זו, הודיע השר כי בשלב הראשון ההסעות יהיו באחריות ההורים, כפי שנעשה גם במצבי חירום בעבר. ראשי הרשויות חיזקו את החלטה זו והדגישו כי מדובר בצעד שנועד לשמור על בטיחות התלמידים.

שר החינוך ציין: "הביטחון והבטיחות של התלמידים ועובדי החינוך נמצאים בראש סדר העדיפויות שלנו. אני שומע וקשוב לראשי הרשויות איתם אני נמצא בקשר יומיומי רציף וער לכל הסוגיות והאתגרים בשטח. משרד החינוך נותן מענה רציף ויסייע בחזרה הדרגתית של פתיחת מערכת החינוך. לכל רשות יש אתגרים ומאפיינים שונים ולכן נדרשים מענים חינוכיים ייחודיים לכל רשות. נמשיך לשמור על קשר הדוק עם פיקוד העורף ועם הרשויות המקומיות ונעדכן את הציבור בכל התפתחות".

קיש הוסיף כי משרד החינוך ימשיך להקפיד על 24 שעות היערכות לרשויות מרגע שפיקוד העורף מאפשר פתיחה.