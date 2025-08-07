לראשונה בישראל: בגרות באומנויות ברמת 10 יחידות | בלעדי

מומלצים -

החל משנת הלימודים הקרובה, תפתח לראשונה בפני תלמידי ישראל האפשרות ללמוד לבגרות בינתחומית באומנויות ברמה של 10 יחידות לימוד, כך נודע היום (חמישי) ל-i24NEWS.

עד כה לימודי האמנות לבגרות במערכת החינוך היו רק באחד מתחומי האמנות (קולנוע, תאטרון, מחול, מוזיקה) וברמה של 5 יחידות בלבד, אך התכנית החדשה מאפשרת לתלמידים הרחבה ל-10 יח"ל.

תוכנית זו, מבהירים במשרד החינוך, רלוונטית וזמינה רק לבתי ספר שיש בהם שתי מגמות אמנות (למשל - מחול ומוזיקה), שנכון להיום עומדים על 267 בתי ספר ברחבי הארץ. הרציונל מאחורי התוכנית היא לאפשר לתלמידי אמנויות להרחיב את תחומי הלימוד שלהם.

"הסילבוס של תכנית הלימודים החדשה הוא פרי פיתוח משותף של טובי המומחים לאמנויות מהאקדמיה ומהעשייה האמנותית בשדה התרבות לצד מורים ממגמות אומנויות שונות: מתחום הקולנוע, התיאטרון, המוזיקה, המחול והאמנות החזותית", נמסר ממשרד החינוך. לפי המשרד, הלימודים במגמה יחלו בכיתה י', כש-50% מהם הם לימודים תאורטיים ו-50% מעשיים. בכיתה יא' התלמידים ייגשו לבגרות המעשית במסגרתה הם יציגו את פרוייקט הגמר, ובכיתה יב' הם יגשו למבחן בגרות עיוני, ויבחנו על כל הידע הבינתחומי. עוד במסגרת הלימודים, התלמידים יפגשו עם אמנים מובילים מתחומי יצירה שונים, יארחו אותם בסטודיו הבית ספרי ויקבלו מהם משוב על היצירות שלהם.

שר החינוך יואב קיש מסר כי "הבגרות החדשה באומנויות מהווה הכרה בחשיבותה של האומנות כתחום דעת עצמאי, מעמיק ובעל השפעה רחבה על התרבות, הכלכלה והחברה. התכנית שמה אתגר אינטלקטואלי ויצירתי גבוה בפני התלמידים, ופותחת בפניהם מסלול שמשלב בין עולמות - מתוך הבנה שבעולם שבו תחומי הדעת שזורים זה בזה, גם החינוך צריך להרחיב את גבולותיו".

מנהלת אגף אמנויות במשרד החינוך, ד"ר סיגל ברקאי, הוסיפה: "תכנית הלימודים החדשה מתבססת על מספר עקרונות פדגוגיים מרכזיים, ובכללם: שיח על אומנויות שונות, למידה פעילה והתנסותית, יצירה שיתופית עם תלמידים ממגמות אומנויות שונות, מודולריות, התאמה ורלוונטיות".