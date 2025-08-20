שילוב AI וחיזוק תחומי המדעים: הרפורמה במערכת החינוך

מומלצים -

משרד החינוך הודיע היום (רביעי) כי בשנת הלימודים הקרובה תושק רפורמת "ישראל ריאלית", שבה יבוצע חיזוק לימודי בתחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה, המתמטיקה והטמעת בינה מלאכותית במערכת החינוך.

במשרד החינוך ציינו כי בין מטרות המהלך - שילוב מחדש של ישראל בעשירייה הראשונה במבחני ה-TIMSS עד שנת 2027.

עלות הרפורמה עומדת על כחצי מיליארד שקלים וכולל השקעה משמעותית בהכשרה ובגיוס מורים, שדרוג תוכניות לימודים, שדרוג מערכות טכנולוגיות ועוד. המהלך יופעל באופן מדורג וריאלי, עם דגש על חטיבות הביניים והרחבת ההזדמנויות בפריפריה.

במסגרת הרפורמה הגדיל המשרד את מספר המלגות לתוכניות הסבה להוראה והכפיל את המלגות במסלולי ההיי-טק לכדי כ-750 מורות ומורים חדשים. זאת, לצד מתן מענים ייחודיים בקבוצות ההיי-טק והעמט-טק (עתודה מדעית-טכנולוגית) של מורה מרחוק, שימוש במערכות דיגיטליות לעבודה עצמית (המפחיתות את העומס על המורים הקיימים) והכשרות למורים בתחומי המדעים שאינם בעלי הסמכה רשמית.

החל מספטמבר ניתן יהיה לראות את השינויים הראשונים במסגרת התוכנית ובהם:

1. תוספת של 2 שעות שבועיות לכל כיתות ז' במדעים ובמתמטיקה

2. פתיחה של 190 קבוצות הייטק ביישובי הפריפריה, בהן, בין היתר יוכשרו התלמידות והתלמידים המתאימים למגמות של 5 יח"ל במתמטיקה, מדעי המחשב ופיזיקה.

3. הפעלת 359 כיתות עמט-טק (עתודה מדעית – טכנולוגית להייטק) שייהנו מתוספת של 6 שעות שבועיות נוספות במקצועות המדעים

4. פתיחה של כ-65 מכינות ייעודיות ללימודי בינה מלאכותית, המיועדות למדעני העתיד של ישראל והשתתפות באולימפיאדה הבינ"ל בבינה מלאכותית.

5. שילוב בינה מלאכותית במטלות הערכה במקצועות הרוח, המורשת והחברה.

בנוסף, במסגרת פיתוח מקצועי כ-14,000 ממורי מתמטיקה ומדעים בחטיבות הביניים (למעלה מ-95% ממספר מורי ה- STEM בחטיבות הביניים) ילמדו ויתנסו בתפיסת ה- STEM החדשה וירכשו כשירות מדעית ומתמטית נוספת.

בבתי ספר היסודיים וגן חובה:

● 160 גני חובה ישודרגו לגנים מקדמי תחומי המדעים באמצעות ציוד ייעודי יוכלו הילדים ליהנות מניסויים והתנסויות בתחומי המדעים.

● ב־180 בתי ספר יסודיים תורחב הפעילות בתחומי המדעים, החל מכיתות א' שיחוו שינוי משמעותי בגישה ללימודי החשבון, דרך כיתות ג'-ו' בהם יבנו צוותים שילמדו את הנושאים הללו וישתתפו במשימות חודשיות, ועד לתוספת של שעה שבועית במדעים/מתמטיקה לתלמידי כיתות ו', כחלק מההכנה לשדרוג התחום בכיתה ז'.

● שילוב בינה מלאכותית בליווי ההורים בעבודות שורשים ועבודות בנושאים אישיים.

בנוסף, במהלך השנה יורחב השימוש בבינה מלאכותית בבתי הספר היסודיים לכ־80% מתחומי הלימוד, ומורי שכבות אלה יקבלו 10 שעות פיתוח מקצועי בשילוב בינה מלאכותית בתחום התמחותם.

בחטיבות העליונות:

● פתיחת 190 קבוצות למגמת הייטק בפריפריה (ְ5 יחידות מְתמטיקה, 5 יחידות פיסיקה ו-5 יחידות מדעי המחשב), תוך מתן דגש לצירוף ושימור אחוז גבוה של בנות במסלול זה.

● הכנסת 50 רשויות מהמרכז למודל תמיכה רשותי, במסגרתו יינתנו לתלמידים במקצועות המדעים תמיכה במגוון אפשרויות - ממענים וירטואליים לשאלות, דרך מחנה אימונים במועדים נבחרים ועד תוכנית מקפצה אישית שבה יינתן שיעור פרטי וירטואלי על ידי מורים מקצועיים.

● הרחבת מגמות מדעיות מבוססות בינה מלאכותית ולמידה בין תחומית.

● הרחבת מספר הבגרויות המבוססות על בינה מלאכותית.

שר החינוך, יואב קיש: "ישראל מחויבת לחזור למקומה הנכון בלימודי מדעים, מתמטיקה, טכנולוגיה והנדסה, ובמסגרת זאת לחזור לעשירייה הראשונה במבחני ה-TIMSS עד 2027 – זה יעד מדיד ובר ביצוע. החיזוק המשמעותי ללימודי STEM ו- AI עם דגש על חטיבות הביניים והפריפריה, יבטיח שלכל תלמיד ותלמידה תהיה הזדמנות שווה לממש מצוינות".