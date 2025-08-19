משרד החינוך מאיים: בהעדר תקציב - שנת הלימודים לא תיפתח

מומלצים -

משרד החינוך הודיע היום (שלישי) למשרד האוצר כי בהעדר מענה תקציבי לאבטחה ולחוסן - שנת הלימודים הקרובה לא תיפתח.

שר החינוך יואב קיש מסר: "בצלאל סמוטריץ' מעדיף את ביטחון ילדי עזה על פני ביטחון ילדי ישראל - וזה לא יכול לעבור בשתיקה. שר האוצר מתעלם בצורה בוטה מהדרישות הבסיסיות של מערכת החינוך, והדרישה הראשונה והברורה שלי היא אבטחת מוסדות החינוך. 250 מיליון שקל לאבטחת ילדינו - זהו קו אדום. אם לא יימצא התקציב הזה, שנת הלימודים לא תיפתח".

"משרד האוצר לא רק שלא מתקצב את האבטחה לשנה הקרובה, אלא גם מסרב לכל הדרישות המהותיות שהצגנו: מענים לחוסן נפשי בתקופת לחימה, תגבור פסיכולוגים חינוכיים, תנועות נוער, שנות שירות – הכול נדחה. במקום פתרונות – אנחנו מקבלים סחבת והתנגדות. הכישלון הזה, האטימות הזו – לא רק מסכנת את הביטחון של הילדים שלנו, אלא גם פוגעת בחינוך של דור שלם. אני לא אתן לזה לקרות", מסר.

שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים, התקציב להפעלת מערך האבטחה של מוסדות החינוך טרם הוסדר. ללא תקצוב, הרשויות המקומיות לא יוכלו להציב מאבטחים - ומוסדות החינוך לא ייפתחו. משרד החינוך קורא למשרד האוצר להסדיר באופן מיידי את פערי התקצוב, ולהעביר את התקציב הנדרש לפתיחה בטוחה וסדירה של הלימודים.

לצד סוגיית האבטחה, האוצר לא הקצה תקציב לחוסן רגשי וטיפולי בעקבות הלחימה ב"עם כלביא". בהתאם לכך, משרד החינוך דורש כעת תקציב ייעודי של 50 מיליון שקלים, המיועד לחיזוק מענים רגשיים בבתי הספר, תגבור השירותים הפסיכולוגיים, ומתן מענה ממוקד לנוער נושר.

בנוסף, 80 מיליון ש"ח שיועדו לשנת הלימודים הקרובה - עבור פעילות חינוך בלתי־פורמלי, תנועות הנוער ותקני שנת שירות - לא הועברו. המשמעות: אובדן של סביבות חינוך תומכות, דווקא באזורים שזקוקים להן יותר מכול.

משרד החינוך מדגיש: לא מדובר בתוספות - אלא בתנאי סף להפעלת מערכת חינוך במציאות חירום. ללא מענה כולל - שנת הלימודים לא תיפתח.