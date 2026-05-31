בעקבות ההסלמה: משרד החינוך מבטל את הבגרויות ביישובי הצפון לשבוע הקרוב

משרד החינוך הודיע היום (ראשון) על ביטול מבחני הבגרות שתוכננו לשבוע הקרוב, זאת בעקבות ההסלמה בצפון והחמרת הנחיות פיקוד העורף בימים האחרונים. על פי ההחלטה, מבחני הבגרות יבוטלו באזור קו העימות, וכן ביישובים המוגדרים במעגל 3: אבו סנאן, בענה, ג'דיידה־מכר, ג’וליס, דיר אל־אסד, חצור הגלילית, טובא־זנגרייה, יאנוח־ג’ת, ירכא, כפר יאסיף, כרמיאל, מג'ד אל־כרום, מזרעה, נחף, סאג’ור, עכו, צפת וראמה. החלטות לגבי המשך תקופת הבחינות יתקבלו על בסיס שבועי, בהתאם להתפתחויות ולהנחיות פיקוד העורף.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

עיקרי ההחלטה

• כלל בחינות הבגרות המתוכננות השבוע, בין 31.5 ל־5.6, לא יתקיימו באזורי ההנחייה וביישובים שפורטו.

• בחינת הבגרות בהיסטוריה, שתוכננה להתקיים מחר (שני), לא תתקיים והציון הפנימי יהיה הציון הקובע.

• בחינת הבגרות בערבית לדוברי ערבית שתוכננה ליום שלישי לא תתקיים, והציון הפנימי יהיה הציון הקובע.

• בחינות מקצועות ההגבר המתוכננות ליום חמישי נדחות בשלב זה.

שר החינוך, יואב קיש: "אין בגרויות תחת אש. בחינות הבגרות נועדו לבחון ידע, יכולות והישגים לימודיים, לא התמודדות עם חרדה ובוודאי לא עם סיכון ביטחוני. לכן החלטתי שלא לקיים השבוע בחינות בגרות באזורי ההגבלות של פיקוד העורף. החלטות לגבי המשך תקופת הבחינות יתקבלו על בסיס שבועי, כדי להעניק לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך ודאות ככל שניתן, ובמקביל לשמור על הגמישות הנדרשת במציאות ביטחונית משתנה".