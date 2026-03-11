מתי הלימודים יחזרו, איך והאם התלמידים יפוצו? | כל מה שצריך לדעת

החזרה לשגרת לימודים במוסדות החינוך נותרת תלויה בהכרעת פיקוד העורף וביכולת הרשויות המקומיות לספק פתרונות הסעה בטוחים, כך עדכנו הבוקר (רביעי) במשרד החינוך.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ של i24NEWS <<<

נכון לעכשיו, המכשול העיקרי אינו המיגון בתוך בתי הספר, אלא היעדר אישור להסעת תלמידים במרחבים גיאוגרפיים נרחבים תחת אש. חוסר הבהירות לגבי מועד הפתיחה התעצם היום עם חתימת הצו המאריך את "המצב המיוחד בעורף", צעד שמרמז כי חזרה מלאה לספסל הלימודים אינה צפויה בטווח הזמן המיידי.

במענה לשאלת i24NEWS מה באשר להסעות של יתר התלמידים? האם גם במקרה הזה יצופה שההגעה למוסדות החינוך תהיה עצמאית. התשובה הפשוטה היא שלא ידוע. במשרד החינוך הסבירו כי כל רשות מקומית תיבחן באופן פרטני בהתאם למאפייניה הייחודיים. בעוד שערים כמו שדרות עשויות לקבל אישור לפתיחת מוסדות בתוך תחום העיר, במועצות אזוריות דוגמת שער הנגב ואשכול המצב מורכב יותר.

במועצות אלו, המבוססות על בתי ספר אזוריים, המגבלה על תנועת אוטובוסים במרחב פתוח מונעת בפועל את חידוש הלימודים. בחינוך המיוחד כבר הוחלט כי הורים יידרשו להסיע את ילדיהם באופן עצמאי בשל הסיכון הביטחוני הכרוך בהסעות מוסדרות.

שר החינוך, יואב קיש, הצהיר כי באזור גוש דן ובצפון הארץ לא תאושר פתיחה עד שיירשם שינוי משמעותי בקצב האש. "אני לא מוכן לקחת שום סיכון, כל הנושא של גוש דן - אין ספק שהם לא באירוע פתיחה, יקח שם זמן. הצפון גם באיום כפול, עד שלא נראה שינוי בקצב האש לא נאשר מתווים של פתיחה", אמר קיש.

"מדובר בעיקר בגזרת הדרום ובעיקר פריפריה. אם קודם בתחילת המלחמה היינו במצב שעוטף עזה ומועצה איזורית אשכול - דווקא עכשיו היא המועצה הראשונה ששלחה מכתב לחזור למערכת החינוך. ברור שזה יהיה כפוף להיערכות מצב של פיקוד העורף", הוסיף.

עם זאת, במועצה הבהירו כי יפעלו אך ורק בכפוף למיגון מלא באזורים המוגדרים "צהובים" על פי דירוג רמת האיום.

בכל הנוגע לפיצוי על ימי הלימודים שאבדו, במשרד החינוך הבהירו כי לא יתקיימו ימי השלמה על חשבון החופש הגדול. ההחלטה נובעת מכך שהמורים ממשיכים להעביר תכנים באמצעות למידה מקוונת, הנחשבת כיום לימודים מן המניין.

לפי שעה, משרד החינוך ופיקוד העורף נמנעים מלפרסם את רשימת הרשויות המדויקת שהגישו בקשות פתיחה, וכל גוף מטיל את האחריות למסירת הנתונים על משנהו.