"המקרר נפתח ונסגר בלי סוף": כך תתמודדו עם הרעב של הילדים בחופש הגדול

בחופש הגדול נדמה שלרבים מההורים יש פסקול קבוע בבית: "אמא, אני רעב". כשהילדים נמצאים שעות ארוכות בבית, המטבח הופך למוקד פעילות, המקרר נפתח ונסגר שוב ושוב, והנשנושים הופכים לחלק בלתי נפרד מהיום.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

לדברי ורד יפה חייק, דיאטנית ומטפלת בהשמנת ילדים, אחת הסיבות המרכזיות לעלייה במשקל אצל ילדים במהלך החופש היא אובדן השגרה. לדבריה, סדר היום משתנה, שעות הארוחות כבר אינן קבועות, ובמקביל חלה ירידה משמעותית בפעילות הגופנית. במקום ההליכה לבית הספר או לפעילויות, ילדים רבים מבלים יותר זמן מול המסכים ופחות בתנועה.

לצד השינוי בשגרה, גם השעמום משחק תפקיד. חייק מסבירה כי כאשר הילדים נמצאים זמן רב בבית וללא מסגרת, הם נוטים לפנות למה שנגיש לעין: חטיפים, דגני בוקר ומזונות פחות איכותיים. לדבריה, במצבים כאלה לא תמיד מדובר ברעב אמיתי, אלא באכילה שמושפעת מהיעדר עיסוק.

דנה הדסי ינאי, אמא לשלושה ילדים ויוצרת תוכן, מספרת כי היא מזהה בבית שהרעב בחופש נובע פעמים רבות משעמום. לדבריה, בתקופת הלימודים הילדים אוכלים במסגרת מסודרת, ואילו בקיץ האוכל בבית נגמר מהר יותר והקניות בסופר גדלות בהתאם. בעקבות זאת היא החליטה ליצור סדרת מתכונים שהילדים יכולים להכין בעצמם, כחלופה בריאה יותר לנשנושים.

גם יראת זוהר, אמא לשמונה ילדים, בוחרת לשלב את ילדיה במטבח. לדבריה, היא מאפשרת להם עצמאות בהכנת אוכל, תוך שהיא משגיחה על הנעשה. בנוסף היא דואגת שפירות יהיו זמינים ונגישים עבורם לאורך היום.

חייק מדגישה כי העבודה המשותפת במטבח יכולה לתרום לא רק לתזונה, אלא גם לרכישת מיומנויות שילוו את הילדים בהמשך החיים. לצד זאת היא מזכירה את החשיבות של אופן השיח עם ילדים סביב אוכל. לדבריה, תגובות ההורים עלולות להשפיע על מערכת היחסים של הילדים עם האוכל ועל הדימוי העצמי שלהם, ולכן חשוב להימנע מהצגת מאכלים מסוימים כאסורים או מסוכנים, ולעודד גישה מאוזנת ומתונה.

לצד האתגרים שמביאה איתה חופשת הקיץ, היא עשויה להיות גם הזדמנות לחשוף ילדים לחומרי גלם חדשים, להתנסות במתכונים ולהפוך את הזמן בבית לחוויה משותפת סביב המטבח.