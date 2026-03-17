גן טוב לילדים עולה אלפי שקלים בחודש. והמחיר נשאר זהה, מסתבר, גם כשהוא סגור. כבר שבועיים וחצי שהילדים הקטנים בבית - אבל בגנים מסרבים להחזיר כסף. ומשרד החינוך לא ממש מתערב. כתבתנו פגשה את האמהות שמרגישות את חוסר ההוגנות.

מאז הקורונה בשנת 2020 כמעט ואין שנה שבה המסגרות פועלות ברצף מלא, ובזמן שהילדים בבית ההורים נאלצים לאלתר, יש גם מי שמשלמים פעמיים. מנגד, בצד השני הגננות טוענות שההוצאות לא נעצרות, לנהל עסק בישראל זה לא דבר פשוט - ובינתיים גם אין מתווה ברור בעניין הפיצוי או הוצאת העובדים לחופשה ללא תשלום.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "גנים פרטיים, כמו כל עסק פרטי, זכאים אף הם לקבל פיצוי על אובדן הכנסות בתקופת 'שאגת הארי'. כך למשל החזר תשלום ללקוחות נגד שירות שלא ניתן, בא בחשבון אובדן ההכנסות, ובעל העסק יוכל לקבל פיצוי כנגדו. הכנסת צפויה לאשר את המתווה בהליך חקיקה בימים הקרובים".