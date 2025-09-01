משרד החינוך ישלול תקציבים למוסדות שמפלים בנות?

מומלצים -

כ-70 בנות רובן ממוצא ספרדי לא התקבלו לתיכון, בעקבות כך ההנהגה החרדית הורתה למנהלי המוסדות לא לקבל את שיבוצי הרשויות המקומיות ולא לפתוח את שנת הלימודים - כך אלפי בנות חרדיות בתיכון לא פתחו הבוקר (שני) את שנת הלימודים.

יצוין כי משרד החינוך מזמן את מנהלי המוסדות לשימוע ואוכף את השיבוצים ובמקביל מאיים על מנהלי המוסדות: "אם לא יקבלו את התלמידות - המשרד יפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו לרבות שלילת תקציבים ושלילת רישיון".

שר החינוך יואב קיש: לא תהיה במערכת החינוך אפליה על רקע מוצא! לאחר עבודה מאומצת של משרד החינוך, רוב מוחלט של הבנות בסמינרים שובצו כחוק ובאופן חסר תקדים כבר בסוף יוני. קומץ סמינרים בירושלים ובבית שמש מסרבים לשיבוץ ופועלים בניגוד לחוק.האפליה הגזענית והבזויה הזו תסתיים או בשימועים, שלילת תקציבים והליכים לסגירת המוסדות או בקבלת הבנות לבתי הספר בהתאם לנהלי משרד החינוך".

משרד החינוך מבהיר: "ברוב מוחץ של מוסדות החינוך החרדיים בירושלים ובבית שמש נפתחה שנת הלימודים כסדרה. המחוז החרדי פועל בשיתוף פעולה עם העיריות והנהלות המוסדות למימוש ואכיפת השיבוצים, לרבות בסמינרים בהם שכבת כיתה ט' טרם נפתחה.

המשרד מבהיר כי שיבוץ תלמידות הוא מחייב, ולא עניין לבחירה של מנהלי מוסדות. כל מוסד נדרש לפתוח את שעריו בהתאם לשיבוץ שקבעה הרשות המקומית ואם לא יעשו כן המשרד יפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו לרבות שלילת תקציבים ושלילת רישיון. המשרד לא יאפשר כל צורה של אפליה במוסדות החינוך".