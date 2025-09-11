תושב המרכז נעצר בחשד להצתת גן ילדים בראשון לציון על רקע סכסוך עם הגננת של בנו | פרסום ראשון

מומלצים -

פרסום ראשון: תושב המרכז נעצר ביום שני האחרון על ידי המשטרה בחשד להצתת גן ילדים בראשון לציון על רקע סכסוך עם הגננת של בנו.

החשוד שנעצר נחקר, הכחיש את המיוחס לו - ומסר אליבי. בסרטון מהזירה הוא תועד לובש מכנסי ג'ינס, כובע ונעלי קרוקס. בחיפוש בביתו נתפסו פריטים זהים, אך לטענתו מדובר בפריטים דומים בלבד - והנעליים שייכות בכלל לאביו.

בין מי שזיהו אותו בתיעוד נמנית הגננת של הגן, אך החשוד טוען שהיא מצביעה עליו רק בשל סכסוך אישי ביניהם.

השופט גיא מימון אמר במהלך הדיון בעניינו של החשוד: "שוכנעתי שמתקיימות עילות מעצר של מסוכנות וחשש לשיבוש החקירה. החשוד מזוהה על ידי מספר גורמים אשר עובדים בגן באופן שאינו משתמע לשתי פנים".