אחרי 42 שנה - השינוי הדרמטי בבחינות הפסיכומטרי

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הודיע היום (ראשון) כי החל ממועד חורף 2026 בדצמבר, הבחינה הפסיכומטרית תכיל שני תחומים בלבד: חשיבה מילולית וחשיבה כמותית. תחום האנגלית יוצא מהפסיכומטרי ויוצג במבחן ממוחשב נפרד בשם "אמירנט". השינוי נועד להרחיב את מיומנויות השפה הנבדקות, ולספק גמישות למוסדות האקדמיים בהתחשבות בציוני הנבחנים

משך הבחינה הפסיכומטרית יתקצר בשעה, מה שיקל על הנבחנים. מבחן האנגלית יוכלו הנבחנים לגשת אליו בנפרד - לפני או אחרי הפסיכומטרי, וללא מגבלת מועדים.

לפי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, השינוי ישפיע על תהליכי הקבלה החל משנת הלימודים תשפ"ח (אוקטובר 2027). מוסדות ההשכלה הגבוהה יוכלו להחליט אם לכלול את ציון האנגלית בחישוב הקבלה הכללי או להשתמש בציון הדו-תחומי בלבד. הציונים הקיימים והחדשים יהיו תקפים למשך לפחות שבע שנים.

מנכ"ל מאל"ו, ד"ר יואל רפ, ציין: "המעבר לבחינה נפרדת באנגלית מאפשר לנבחנים להתמקד בלימוד חשיבה מילולית וכמותית ומספק התאמה טובה יותר לצורכי הקבלה והמיון במוסדות האקדמיים"

פרופ' אריה רייך, יו"ר פורום הקבלה של האוניברסיטאות, הוסיף כי השינוי מהווה צעד ראשון ביישום הרפורמה בלימודי האנגלית, שמטרתה לבדוק את כל ארבע מיומנויות השפה: קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור.