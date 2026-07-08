יו"ר ארגון המורים רן ארז איים היום (רביעי) במסיבת עיתונאים שכינס לא לפתוח את שנת הלימודים הבאה בשל אי תשלום שכר למורים ביום הלימודים הבודד שבוטל על ידי פיקוד העורף בסבב ההסלמה האחרון מול איראן לפני כחודש.

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ארז, תקף במסיבות העיתונאים את שר החינוך קיש בחריפות ואמר: "העתיד הקרוב שלנו פה במדינה הוא בסכנה. אני כבר לא מדבר על העתיד הרחוק. מה שגרם לפגישה הזאת היה ריאיון שהשר קיש נתן בערוץ 14 שבו התייחס למכתב שכתבתי לו על כך שהחליט לנכות משכר המורים בעקבות החלטתו לסגור את מערכת החינוך ב-8 ביוני. ביצענו את הוראת שר החינוך - וניכו לנו מהשכר".

את הסוגייה הזו של ניכוי שכר המורים עבור אותו היום שבוטל, העלה ארז גם במכתב ששלח בשבוע שעבר לקיש - בו כיתב גם את ראש הממשלה, שר האוצר סמוטריץ' ונציגי השלטון המקומי.

אלא שהמתקפה של ארז על השר קיש לא סבבה רק סביב יום הלימודים שבוטל - אלא גם לתפקודו ככלל של קיש כשר החינוך. "מה היה לנו בכהונה הזו? הסתרת מידע על ציוני התלמידים, ביטול בחינות בגרות כדי להביא לשיפור ממוצע הציונים, החלטה לקצץ את החינוך המיוחד. אתם אולי לא יודעים את זה, אבל הוא החליט לקצץ אלפי שעות בחינוך המיוחד, דווקא לאנשים הכי חלשים במערכת", אמר ארז.

עוד הוסיף: "היה יותר טוב אם הוא לא היה עושה כלום, כי אם הוא לא היה עושה כלום לא היה עושה נזק, אבל הוא עושה נזק. אם הייתי לוקח את בקבוק הסודה הזה ושם אותו על כיסא שר החינוך היה יותר טוב, כי הבקבוק הזה לא עושה נזק. אני רוצה להתריע ולהזהיר את כל האנשים - אנחנו הולכים למקום רע, שבו אין לימודים תקינים ואין הכשרת מורים".

לשכת שר החינוך יואב קיש הגיבה לדבריו של ארז: "אחרי יותר מ-30 שנה של רן ארז בראש ארגון המורים, קשה להצביע על הישג משמעותי אחד שהשיג עבור המורים. המורשת העיקרית שלו היא איומים, מחזור כותרות ושביתות. במקום לחזק את מעמד המורים, הוא בוחר פעם אחר פעם בשיח ירוד, בהכפשות אישיות ובהשתלחויות חסרות רסן נגד כל שר חינוך שכיהן בתפקיד, והפך את תלמידי ישראל לבני ערובה במאבקיו האישיים, תוך פגיעה קשה ברציפות הלימודים ובמערכת החינוך כולה".

"בליל התקיפה האחרונה באיראן הודיע פיקוד העורף בשעות הערב כי לא יתקיימו לימודים למחרת. שר החינוך קבע באופן חד משמעי שאין זה ראוי לדרוש מהמורים, בהתראה של שעות ספורות, לעבור ללמידה מרחוק, ההנחיה בדבר ניכוי השכר אינה של משרד החינוך אלא של משרד האוצר, והיא מנוגדת לעמדת שר החינוך, שתומך בעמדת המורים. הסוגיה תוכרע בבית הדין".

"כהרגלו של רן ארז, גם הפעם מדובר באיומי סרק שנועדו לייצר כותרות. כל ניסיון להשבית את מערכת החינוך ייענה בפנייה מיידית לבית הדין לעבודה בבקשה להוצאת צו מניעה, שכן קיים הסכם שכר חתום ומחייב בין הצדדים", צוין בסוף ההודעה.