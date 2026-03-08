מערכת החינוך נחשפה לראשונה ללימודים מרחוק לפני שש שנים - כשהתחיל הסגר הראשון של הקורונה. שלוש שנים לאחר מכן, תלמידי ישראל נאלצו לחזור לאותה השגרה עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". כעת, כשהנחיות פיקוד העורף אוסרות על למידה בבתי הספר, נראה כי למרות הניסיון של התלמידים ושל מערכת החינוך בלמידה מרחוק - המערכת שאמורה לאפשר רצף למידה מתקשה לעמוד.

הכשלים הטכניים בזום של משרד החינוך אינם הסיבה היחידה שבגללה ההורים, המורים והתלמידים מתוסכלים מהמצב. לילות ארוכים של ירידה למקלטים תורמת לעייפות, והתלמידים מתקשים לקום בבוקר לשיעורים.

דו"ח מבקר המדינה מחודש ינואר האחרון מעלה תמונה בעייתית מאוד - רק 11% מהתלמידים במערכת החינוך בישראל נמצאים ברמת הצטיידות טכנולוגית גבוהה המאפשרת למידה דיגיטלית אמיתית. הבעיה מחריפה עוד יותר כשמגלים של-48% מהמורים גם אין ציוד מתאים ללמד מהבית. בנוסף לכך, כ-59% מבתי הספר מתרגלים למידה מרחוק רק לעיתים רחוקות או כלל לא.