פרסום ראשון: לאחר הישגים מבישים במקצוע המדעים, שר החינוך יואב קיש אסר על ראמ"ה לפרסם את תוצאות הבחינות של תלמידי ישראל במקצועות הליבה עד להודעה חדשה, כך חשף הערב (רביעי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ההחלטה התקבלה מיד לאחר שהתגלו לשר קיש תוצאות עגומות מאוד של תלמידי כיתות ט' במדעים, ב"מבחן תנופה". התוצאות הללו לא פורסמו על פי הוראת השר.

תגובת משרד החינוך: "לאור חשש לתקלות חמורות בהתנהלותה של ראמ"ה שהובילו לפרסומים מטעים, עד שהנושא לא יבדק מקצועית ויתוקן - לא ניתן להסתמך על שום פרסום של ראמ"ה".