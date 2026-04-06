שר החינוך יואב קיש הודיע היום (שני) על המתווה המסתמן לחזרה ללימודים אחרי חג הפסח, החל מיום ראשון. על פי המתווה, מודל הקפסולות המונהג כעת במספר יישובים יתרחב, ומספר התלמידים בכל קפסולה יעמוד על 30%-50% מכלל מצבת התלמידים בכל כיתה, תוך החלפה מחזורית בין למידה פיזית ללמידה מקוונת, לצד מודלים משלימים בהשראת מתווה הפעילות הבלתי פורמלית שהתקיים עד כה.

בשבוע הנוכחי לא יחול שינוי, ומערכת החינוך תמשיך לפעול במתכונת לפיה פעלה לפני החג, ובהתאם למדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. במקביל הורה השר למערכת החינוך להיערך להרחבה אפשרית של המודלים הקיימים, מתוך שאיפה להגדיל ככל הניתן את היקף הלמידה הפיזית במוסדות, וזאת בכפוף למדיניות פיקוד העורף שתקבע להמשך השבוע.

אתמול דיווחנו כי הערב צפוי להתקיים דיון בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהשתתפות שר החינוך יואב קיש, שר הביטחון ישראל כץ" ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', שבו יידון, בין השאר, האם להתחיל במתווה פתיחה או להאריך את חופשת הפסח.

יישום המתווה, ככל שיתאפשר, יבוצע בגישה מודולרית, בתיאום עם הרשויות המקומיות ותוך התחשבות ביכולת המיגון של כל מוסד ובשונות הביטחונית של כל אזור, במטרה לאפשר חזרה בטוחה ללמידה פיזית רחבה ככל שהנסיבות יאפשרו זאת.

משרד החינוך יעדכן לגבי מודל החזרה הסופי לאחר פרסום מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף לשבוע הבא.