סטודנטים ומשרתים בצה״ל? אלו ההקלות שמגיעות לכם בשנת תשפ״ו

בשורה לסטודנטיות ולסטודנטים המשרתים בצה״ל (כולל מילואימניקים): ביוזמת המל"ג-ות"ת ובשיתוף פעולה עם ור"ה, ור"מ, התאחדות הסטודנטים הארצית ואגף כוח האדם בצה"ל - הושגו הבוקר (ראשון) הסכמות על מתווה לאומי אחיד לתמיכה במשרתים בשנת הלימודים תשפ"ו. המתווה אומץ גם על-ידי המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה, המכללות הלא מתוקצבות ואוניברסיטת רייכמן.

המתווה שגובש מהווה הרחבה של המתווה שמומש בהצלחה בשנת הלימודים תשפ"ה והותאם לצרכי הסטודנטיות והסטודנטים המשרתים בצה״ל, קבע מילואים ופצועים, בהתאמה לצרכים שעלו מהם במהלך השנה החולפת והוא מחזק ומרחיב את ההתאמות שקוימו בתשפ"ה, כאשר השנה הם יחולו בכלל המוסדות האקדמיים במערכת ההשכלה הגבוהה.

ההסכמות נועדו להעניק למשרתות והמשרתים בצה"ל, התאמות ייעודיות שיאפשרו להם לצמצם את הפערים שנוצרו עקב שירותם הצבאי בזמן המלחמה, תוך התחשבות מיוחדת במשרתים בעלי תפקידים ביעוד קדמי, בני/בנות זוג שהינם הורים לילדים צעירים, פצועים, וכן בסטודנטיות וסטודנטים ששירתו במילואים במהלך לימודיהם, החל משנת תשפ"ד, ומתחילים את שנתם השלישית באקדמיה.

העקרונות המרכזיים למתווה תשפ״ו

•⁠ ⁠המשך יישום מלא של מתווה תשפ״ה הכולל סל התאמות רחב למשרתים שמומש בהצלחה בשנת הלימודים הקודמת.

•⁠ ⁠מגוון התאמות נוספות ייחודיות ללומדי מקצועות ה־STEM (מקצועות מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) אשר משרתים בתפקידים ייעודיים קדמיים וביניהם:

‏- הערכה חלופית או בחינה מותאמת או הציון הגבוה מבין השניים בשני קורסים לפחות בכל סמסטר.

‏- אפשרות למועד שלישי בכל יתר המבחנים.

‏- גמישות וזמינות רבה יותר של מבחנים.

•⁠ ⁠הקלטות שיעורים - השיעורים יוקלטו וההקלטות יונגשו לסטודנטים המשרתים. במקרים בהם הקלטת השיעורים אינה אפשרית, חברות וחברי הסגל יפעלו באופן יוזם ואקטיבי כדי להשלים את חומר הלימוד.

•⁠ ⁠הקמת מסלול "300 פלוס" הכולל מעטפת תמיכה מקיפה וייעודית לסטודנטיות וסטודנטים ששרתו 300 ימים ויותר מאז פרוץ המלחמה.

•⁠ ⁠צוות מטעם מל"ג יקיים ביקורים במספר נרחב של מוסדות במהלך שנה"ל לבחינת היישום והפקת לקחים.

שר הבטחון ישראל כ"ץ מסר: ״הלוחמות והלוחמים שלנו נושאים בנטל כבד, וחשוב שיידעו שהם יכולים להמשיך בפעילות בלי דאגות מיותרות ובלי לחשוש שהשירות הצבאי יפגע בלימודים ובהתקדמות האישית שלהם. החובה של כולנו היא לעמוד לצידם ולתמוך בהם בכל תחום, גם מחוץ לשדה הקרב. המתווה שגובש הוא תוצאה של שיתוף פעולה הדוק בין צה"ל, המל"ג, המוסדות האקדמיים והסטודנטים עצמם, והוא מבטא מחויבות עמוקה לדאוג למשרתים ולמשרתות -מועד להוקיר את תרומתם ולהבטיח שהעתיד האקדמי והמקצועי שלהם לא ייפגע״.

ראש אגף כוח האדם אלוף דדו בר כליפא הוסיף: ״המתווה שהושג נבנה מתוך הקשבה לסטודנטיות ולסטודנטים המשרתים בקבע ובמילואים. שנתיים של מלחמה ושירות אינטנסיבי הביאו לקשיים במסלולי הלימודים ובמוסדות השונים. לקראת השנה החדשה גיבשנו בשותפות, מענה אחראי ומותאם, שיאפשר להמשיך ללמוד ולהתפתח מבלי לוותר על שירות ותרומה לביטחון המדינה. המשרתים בצה״ל מוכיחים יום אחר יום, מחויבות ומסירות יוצאות דופן הן בשירות התובעני והן בלימודים. חובתו של הצבא וחובתה של החברה לעמוד לצד המשרתים, לאפשר להם להצליח, ולוודא שהתואר אליו הם לומדים יהיה בעל ערך על אף אתגרי התקופה. אני גאה במשרתי צה״ל ומתחייב כי נמשיך לעשות הכל למענם. אין אתגר שיחד לא נוכל לפתור ואין מי שיכול לנו כשאנו באחדותנו״.