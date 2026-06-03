"זו חרפה חינוכית": תלמידה בת 16 הושפלה בגלל אורך המכנסיים

תלמידה בת 16 בכיתה י"א בבית ספר אורט ביישוב אורנית שבשומרון, טוענת כי הורחקה משיעור תגבור לפני בחינת בגרות. הסיבה ההזויה: אורך המכנסיים שלה שלטענת המורים לא תאם את כללי הלבוש של בית הספר. אותה תלמידה סיפרה כי הושפלה מול כל התלמידים זאת לאחר שהמורה פינתה את שאר התלמידים ולקחה אותם לכיתה אחרת.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

אמה של אותה תלמידה העלתה אתמול פוסט מפורט בפייסבוק שם סיפרה את השתלשלות האירוע: "היום נחשף פרצופה של מערכת חינוך ששכחה את הייעוד שלה. הבוקר הבת שלי, תלמידת כיתה י״א, הגיעה לתגבור האחרון שלה לבגרות בהיסטוריה.

"מחר הבגרות. היא קמה מוקדם, התארגנה, יצאה מהבית והגיעה כדי ללמוד.ילדה שרוצה להצליח.ילדה שלקחה אחריות על העתיד שלה. ילדה שבאה לקבל את ההזדמנות האחרונה לקלוט חומר, לדייק, להתחזק. ואז בכניסה לבית הספר נחסמה. לא בגלל אלימות, לא בגלל הפרעה, לא בגלל חוסר כבוד....בגלל מכנסיים 'קצרים".

האם המשיכה לספר: "מכנסיים רגילים לחלוטין, מכובדים, מותאמים לקיץ הישראלי. אבל כאן זה לא נגמר.כשהיא ניסתה להיכנס לכיתה, המורה חסמה את דרכה. היא טרקה לה את הדלת בפנים שוב ושוב, מול תלמידים נוספים.

https://www.facebook.com/100041212785810/posts/1828411898542552/ לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"כשהבת שלי ניסתה להסביר שכל מה שהיא רוצה הוא להיכנס ללמוד, נאמר לה שאם תנסה להיכנס, המורה תעמוד בפתח הכיתה ולא תאפשר לה לעבור. בשיחה שעליתי עם המנהלת סירבתי להכיר בהסברים ובמיוחד שלא הרחיקו בנים שלובשים מכנסיים דומים ואך אמרתי לה שלא מקובל עלי שהם ביודעין מחרבנים לילדים את עתידם - על זה קיבלתי תארי 'אלימה' ו'ברוטלית' (כשהבת שלי שומעת איך מדברים על אמה) משמע, אפס לקיחת אחריות..".

"תחשבו לרגע על הסיטואציה הזאת. ילדה בת 16, יום לפני בגרות, עומדת מול דלת כיתה, מבקשת להיכנס ללמוד, ומבוגר שאמור לחנך, להכיל, לכוון ולתמוך, פשוט סוגר עליה את הדלת ומונע ממנה את הזכות הבסיסית ללמוד.

זו השפלה. זו פגיעה. וזו חרפה חינוכית. במקום להכניס תלמידה לכיתה ולאפשר לה ללמוד, בחרו בבית הספר אורט אורנית למנוע ממנה כניסה לתגבור קריטי לבגרות. לא רק ממנה. מתלמידים נוספים. תעצרו רגע ותבינו את גודל האבסורד, זו מערכת שמצהירה שוב ושוב שהיא תעשה הכל למען הצלחת התלמידים, ברגע האמת, בדקה התשעים, יומיים לפני בחינת בגרות, מורות בבובו, בבית ספר ממלכתי, בוחרות לחסום תלמידים שרוצים ללמוד בגלל סעיף לבוש. בנים במכנסים קצרים הן לא חסמו..".