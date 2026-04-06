בכפוף להערכת מצב של פיקוד העורף: חוזרים ללימודים אחרי הפסח

בתום פגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החינוך יואב קיש ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סוכם הלילה (שלישי) כי ראש הממשלה קיבל את מתווה משרד החינוך להפעלת מוסדות הלימוד החל מיום ראשון חזרה באופן פרונטלי. המתווה גובש יחד עם פיקוד העורף וייצא לדרך בכפוך להערכת מצב בצאת החג.

ההחלטה מגיעה לאחר שנפלה הצעתו של סמוטריץ', להאריך את חופשת הפסח ולקזז את ימי החופש מהחופש הגדול, בנימוק שמצב הדברים הנוכחי גורם לנזק של מיליארדי שקלים למשק.

לצד זאת, משרד החינוך קידם מתווה חזרה ללימודים במתכונת של קפסולות, מתוך הבנה שקיזוז החופש הגדול ייתקל בקשיים משמעותיים בשל התנגדות ארגוני המורים. הערכת המצב של פיקוד העורף צפויה להכריע כיצד יתנהלו הלימודים לאחר החג, ומאיזון בין דרישות הסקטור הציבורי לבין שמירה על מתווה הלימודים המתוכנן.