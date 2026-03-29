משרד החינוך מעוניין להחליף את הלמידה מרחוק - וזו החלופה המסתמנת

משרד החינוך מתכנן להפסיק את הלמידה מרחוק ולחזור ללימודים בקפסולות לאחר חופשת הפסח, זאת על רקע הערכת יעילות הלמידה מרחוק, בעיקר בקרב תלמידי הכיתות הצעירות, כך נודע היום (ראשון) ל-i24NEWS.

ההיערכות כוללת חלוקה של התלמידים לפי קבוצות גיל, במטרה לשמור על למידה ממוקדת ומסודרת יותר, וגם על מנת להקל על ההורים בעבודה ובמשק.

לצד זאת, המהלך עדיין תלוי באישור פורמלי של ארגוני המורים, שכן כל שינוי בתוכנית הלימודים או בהיקף החופשות מהווה שינוי בהסכם העבודה. ברשויות המקומיות, כולל רשויות כתומות, אין התנגדות מהותית, אך הן דורשות שהסמכות לפתיחת המוסדות תישאר בידי ראשי הערים.

משרד החינוך מדגיש כי כל החלטה סופית תיעשה בהתאם להתפתחויות הביטחוניות ובהנחיית פיקוד העורף, במטרה לשמור על ביטחון התלמידים והמורים תוך שמירה על רציפות הלימודים.