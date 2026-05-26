לאחר שנתיים של ירידות: שיעור הזכאים לבגרות הייטק מזנק

לאחר שנתיים של ירידות, שיעור הזכאים לבגרות הייטק שובר שיא חדש ומזנק ל-11.6% מכלל תלמידי י"ב - שהם קצת יותר מ-15 אלף תלמידים, כך עולה מנתונים שמפרסם היום (שלישי) משרד החינוך.

עם זאת, מדובר בנתונים לא סופיים המתפרסמים השנה בעיתוי חריג: בעוד שבדך כלל הנתונים מתפרסמים לקראת סוף החופש הגדול ולאחר שלב הערעורים, השנה בחר משרד החינוך להקדים את הפרסום. צעד זה מגיע על רקע הביקורת הציבורית הקשה שסופג שר החינוך יואב קיש בשבועות האחרונים, בעקבות כישלון תלמידי ישראל במבחני המיצ"ב וסערת הסתרת הציונים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בגרות הייטק מוענקת לתלמידים המשלימים 5 יחידות לימוד במקצועות הליבה הריאליים: מתמטיקה, אנגלית, מדעי המחשב ופיזיקה. למסלול זה חשיבות אסטרטגית עליונה להגדלת כוח האדם בתעשיית הטכנולוגיה, כמו גם בתחומי המדעים והרפואה.

בשנתיים האחרונות, תחת כהונתו של השר קיש ובצל המלחמה, נרשמה צניחה בשיעור הזכאות במקצועות אלו - לאחר שנים של עליה רצופה. אך השנה, כך לפי נתוני משרד החינוך, נרשמה עלייה בסך הכולל של הזכאויות.

בצלילה לתוך המקצועות השונים, הנתונים מראים כי שיעור הזכאות לחמש יחידות במתמטיקה רשם חזרה לרמות של שנת 2022 ואף חווה ירידה קלה מהן, בעוד שבאנגלית נרשמה מגמת עלייה עקבית שהביאה את אחוז הזכאים לחמש יחידות לנתון של 48.5%.

בגזרת הרשויות המקומיות המובילות בשיעורי הזכאות לשנת 2025, נמנות גבעת שמואל עם 39.2%, מעיליא עם 33.9%, רמת השרון עם 32.1%, תל מונד עם 30.7%, סחנין עם 28.8% וקריית אונו עם 26.9% זכאות.