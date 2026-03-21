בעקבות הנפילות בדרום: בוטלו הלימודים הפרונטליים בכל הארץ

בעקבות הפגיעות בדימונה ובערד ובהתייעצות עם אלוף פיקוד העורף, שר החינוך יואב קיש הודיע הלילה (בין שבת לראשון) כי בימים ראשון ושני יבוטל כל הלמידה הפרונטלית במערכת החינוך בכל הארץ, כולל החינוך המיוחד. כל ההחרגות שניתנו עד כה - גם לחינוך המיוחד, מבוטלות, והלמידה תתקיים אך ורק מרחוק.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לקראת יום שלישי תתקיים הערכת מצב מחודשת, ובהתאם לכך ימסרו עדכונים נוספים.

עדכון יתבצע בהמשך השבוע בנוגע לקיומן של הקייטנות במהלך פסח. זאת למרות שהרבה מהרשויות גם ככה לא מתכננות לבצע את הקייטנות.

כזכור, רק ביום חמישי, אחרי הערכת מצב משותפת של שר החינוך יואב קיש ואלוף פיקוד העורף שי קלפר, הוחלט על שורת צעדי הרחבה במענה החינוכי, בדגש על החינוך המיוחד. במהלך הדיון הוצגו עדכונים על מתווה החינוך הדיפרנציאלי ונבחנו חלופות להמשך פעילות המערכת במידה והלחימה תימשך גם לאחר תקופת החופשה.

על פי ההחלטה המקורית של השר, במקור רצו שהחל מיום ראשון הקרוב תתאפשר פתיחה מדורגת של כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים גם באזורים כתומים (אזורים בהם הוחרגה פעילות זו עד כה).