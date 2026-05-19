קיש בלם את העברת תלמידי הפזורה לחורה - בשל קשריה לתנועה האסלאמית

שר החינוך יואב קיש בלם אמש (שלישי) את המהלך להעברת אלפי תלמידי הפזורה הבדואית בנגב לאחריות מערכת החינוך של מועצת חורה - בעקבות טענות לקשרי המועצה לתנועה האסלאמית.

ההחלטה התקבלה לאחר פנייה דחופה של ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב, חגי רזניק, לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר החינוך קיש. במכתבו טען רזניק כי "מועצת חורה נשלטת על ידי התנועה האסלאמית", והזהיר מפני העברת האחריות החינוכית על עשרות אלפי תלמידים לידי המועצה.

בסביבת השר קיש מאשרים ל-i24NEWS כי המהלך נעצר בשלב זה, על רקע "בדיקות ורגישות ציבורית ופוליטית סביב זהות הגוף שינהל את מערכת החינוך של תלמידי הפזורה".

במקום זאת, משרד החינוך צפוי לקדם הקמת רשות חינוך ייעודית שתנהל באופן ישיר את מערכת החינוך של ילדי הפזורה שאינם משתייכים לרשות מקומית. עד להקמת הרשות, האחריות צפויה לעבור לערד או לאשכול נגב מזרחי.

ברקע עומד המשבר המתמשך במערכת החינוך בפזורה הבדואית, שבה לומדים כ-25 אלף תלמידים. בשנים האחרונות התריעו גורמים שונים על מחסור במשאבים, פיקוח חלקי ופערים משמעותיים ברמת החינוך. רק בחודשים האחרונים הושבתו הלימודים למשך כשבועיים בשל מחסור תקציבי חריף.