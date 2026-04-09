שר החינוך יואב קיש הכריז היום (חמישי) על הארכת תוכנית "בית הספר של החגים" בכשלושה שבועות נוספים והרחבתה כך שתכלול את התלמידים בחינוך היסודי ועד כיתה ו'. לצד זאת, תופעל תכנית ייעודית לחטיבות הביניים. במשרד האוצר הופתעו מהלך, ואמרו כי הוא לא תואם איתם - ואין תקציב פנוי כדי להוציאו לפועל.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כזכור, השר קיש ביקר הבוקר בבית ספר “חביב” בראשון לציון, במסגרת החזרה למסגרות החינוך פנים אל פנים, ברוב רחבי הארץ. בהצהרה לתקשורת הודיע כי הנחה לקדם החלטת ממשלה להארכת תכנית “בית הספר של החגים” במהלך חופשת הקיץ הקרובה.

במסגרת המהלך, בין השאר תוארך תכנית “בית הספר של החופש הגדול” בכשלושה שבועות נוספים, ותורחב באופן משמעותי כך שתכלול את כלל תלמידי החינוך היסודי עד כיתה ו׳, מעבר למתכונתה כיום.

לצד זאת, תופעל תכנית ייעודית לחטיבות הביניים - "מכינת הקיץ", אשר תעניק מענים חינוכיים ולימודיים ותתמקד בהשלמת פערים שנצברו במהלך תקופת המלחמה, במתכונת גמישה ובהתאם לצרכים הייחודיים של בתי הספר והרשויות.

בלשכתו של השר ציינו כי "המהלך נועד להבטיח רצף חינוכי, רגשי וחברתי עבור תלמידי ישראל במהלך חודשי הקיץ, זאת על רקע מלחמת “שאגת הארי” והשלכותיה על התלמידים, ההורים וצוותי החינוך". עוד נמסר כי היקף התקציב הצפוי למהלך עומד על כ-750 מיליון שקלים.

"לאור הפערים שנצברו במהלך המלחמה, הנחיתי את המשרד להאריך את פעילות הקיץ בשלושה שבועות, להרחיב את המענה לכלל תלמידי היסודי עד כיתה ו׳, ולהפעיל את ‘מכינת הקיץ’ לחטיבות הביניים (כיתות ז׳-ט׳), שתסייע בהשלמת פערים ותעניק מסגרת יציבה ותומכת לתלמידים", הסביר.

במשרד האוצר התייחסו לתוכנית וציינו בתגובה: "התכנית שפורסמה לא תואמה איתנו, ואין לה תקציב פנוי. יחד עם משרד החינוך נוכל לבחון אילו תקציבים יש למשרד החינוך להפנות לצורך התכנית".