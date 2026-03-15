מחר (שני) בבוקר אמורים תלמידים רבים לשוב לספסל הלימודים באזורים שפיקוד העורף הגדיר כצהובים - אבל לא בכל הרשויות ממהרים לפתוח את שערי בתי הספר. באשקלון, דימונה ואריאל קיימו אמש הערכות מצב מקומיות. לאחר התייעצויות עם גורמי מקצוע, צוותי חינוך וגם עם ההורים, החליטו ראשי הערים שלא לחדש בשלב זה את הלימודים.

גם החלוקה בין האזורים מעוררת לא מעט סימני שאלה. כך למשל באזורים כמו מנשה נשמעו בימים האחרונים פחות אזעקות מאשר באזור לכיש, ובכל זאת דווקא שם צפויים התלמידים לשוב מחר לכיתות. ובינתיים, הורים באזורים בהם הלימודים לא יתחדשו מחר נאלצים לתמרן בין העבודה לילדים שנשארים בבית.

בהנהגת ההורים הארצית אומרים שהפתרון צריך להתחיל בשיתוף ההורים בתהליך קבלת ההחלטות. נציג הנהגת ההורים הארצית אמר לi24NEWS: "צריך לשתף את הנהגות ההורים בכל יישוב בהחלטות. ההורים נמצאים בשטח והקול שלהם חייב להישמע כמו כן ביקורת שכבר שש שנים אנחנו מתרגלים חירום ואין פתרונות יצירתיים".

והביקורת מופנית גם כלפי מערכת החינוך. כבר שש שנים שמערכת החינוך מתרגלת מצבי חירום - אם זו קורונה ואם אלו מערכות ביטחוניות, ועדיין כבר שבועיים שתלמידי ישראל כמעט ולא מקבלים מענה לימודי מסודר. במערכת החינוך מקווים שהחזרה לשגרה תתרחב כבר בימים הקרובים, אבל עד אז, בין ההנחיות הארציות להחלטות המקומיות, ההורים והתלמידים נשארים בעיקר עם הרבה סימני שאלה.

להלן רשימת המועצות האזוריות שייפתחו מחר את הלימודים - באישור פיקוד העורף, נכון לרגע זה, ללא הסעות, בהתאם להנחיות:

אשכול - כל מערכת החינוך.

גוש עציון - כל מערכת החינוך, בהתאם למיגון.

מרחבים - מעונות וגני ילדים.

שער הנגב - מעונות וגני ילדים וחינוך מיוחד בבתי ספר.

רמת הנגב - מעונות היום וגני הילדים תחילה, ובהמשך השבוע גם בתי הספר במתכונת מיוחדת.

בני שמעון - פתיחה חלקית, ביישובים צהובים בלבד.

הר חברון - פותחים גנים ומעונות בהתאם למרחב מוגן תקין. בתי ספר מחר א-ב.

תמר - מעונות וגני ילדים.

חבל אילות - מעונות וגני ילדים. למידה ביישובים לכיתות א-ו.

חוף אשקלון - ככל הנראה: פתיחה חלקית, מעונות וגני ילדים. אין החלטה לגבי בתי הספר.

נתיבות - פתיחה מצומצמת של מעונות וחינוך מיוחד בעיר החל מיום שלישי

אף אחד לא יודע כמה זמן ימשך המבצע באיראן, אבל מה שבטוח הוא שכל עוד אין פתרון מספק המפסידים הגדולים הם התלמידים שמפספסים שוב ימי למידה חשובים - בפעם השנייה בתוך פחות משנה.